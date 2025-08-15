Украина Анна Дейнеко, которая вынужденно сменила несколько стран из-за оккупации ее дома, уже 4 месяца как проживает в Нидерландах. Несмотря на высокий уровень жизни, есть определенные вещи, которых там не хватает.

В комментарии для 24 Канал украинка рассказала, чего ей больше всего не хватает в Нидерландах.

Смотрите также Мы частенько слышали "сваливай в Украину", – украинка рассказала, почему переехала из Чехии в Нидерланды

Чего украинцам больше всего не хватает в Нидерландах?

Анна указала, что первое, чего ей не хватает в чужой стране – это родных людей. Также она соскучилась по украинской еде и родному языку.

Мне не хватает родных людей и привычной нам еды. Также, не хватает нашего языка, потому что если ты работаешь не среди наших, а среди нидерландцев и эмигрантов из других уголков ЕС, то это или английский, чаще всего, или нидерландский,

– сказала девушка.

Она также призналась, что нидерландский язык для нее – "очень тяжелый на слух".

Ранее Анна рассказала о плюсах и минусах жизни в Нидерландах. Из плюсов она выделила то, что там высокий уровень жизни и можно хорошо заработать, а также чисто и очень добрые люди.