Как Нидерланды принимают беженцев в 2025 году: украинка поделилась опытом
- Анна рассказала о поддержке Нидерландами украинских беженцев в 2025 году, включая поселение в центре размещения и адаптацию.
- В центрах размещения беженцы могут получить помощь с документами, банковскими картами, записаться на курсы нидерландского языка и получить поддержку в поиске работы, все бесплатно.
Украинка Анна Дейнеко приехала в Нидерланды 4 месяца назад. До этого она имела статус временной защиты в Чехии, однако теперь заново начинает свой путь в новой стране.
Анна рассказала, что Нидерланды даже в 2025 году продолжают сильно поддерживать украинцев, которые приезжают в страну. Об этом пишет 24 Канал.
Смотрите также От 30 до 1100 евро: где беженцам из Украины платят больше всего
Как Нидерланды принимают беженцев из Украины?
Анна рассказала, что сначала ее поселили в центр размещения для украинцев. Там она получила не только приют на первое время пребывания в стране, но и значительную помощь с адаптацией.
Нидерландах мы 4 месяца, первые три мы жили на локации для украинцев. Это некий хостел, где есть менеджеры, которые помогают сделать документы, банковскую карту,
– рассказала девушка.
Кроме того, по словам Анны, там можно записаться на курсы нидерландского языка и попросить помощи с поиском работы.
Любая помощь в новой для тебя стране. Также это полностью бесплатно,
– добавила она.
Отметим, что действие директивы о временной защите для беженцев из Украины в странах ЕС продлено до 4 марта 2027 года.
С каждым месяцем в Нидерланды прибывают все больше украинцев. По последним данным Евростата, по состоянию на июнь 2025 года их количество составляло 123 440.