Як Нідерланди приймають біженців у 2025 році: українка поділилась досвідом
- Анна розповіла про підтримку Нідерландами українських біженців у 2025 році, включаючи поселення у центрі розміщення та адаптацію.
- У центрах розміщення біженці можуть отримати допомогу з документами, банківськими картами, записатись на курси нідерландської мови та отримати підтримку у пошуку роботи, усе безкоштовно.
Українка Анна Дейнеко приїхала у Нідерланди 4 місяці тому. До цього вона мала статус тимчасового захисту у Чехії, однак тепер заново починає свій шлях у новій країні.
Анна розповіла, що Нідерланди навіть у 2025 році продовжують сильно підтримувати українців, які приїжджають до країни. Про це пише 24 Канал.
Дивіться також Від 30 до 1100 євро: де біженцям з України платять найбільше
Як Нідерланди приймають біженців з України?
Анна розповіла, що спочатку її поселили у центр розміщення для українців. Там вона отримала не тільки прихисток на перший час перебування в країні, а й значну допомогу з адаптацією.
Нідерландах ми 4 місяці, перші три ми жили на локації для українців. Це такий собі хостел, де є менеджери, які допомагають зробити документи, банківську карту,
– розповіла дівчина.
Крім того, за словами Анни, там можна записатись на курси нідерландської мови та попросити допомоги із пошуком роботи.
Будь-яка допомога у новій для тебе країні. Також це повністю безплатно,
– додала вона.
Зазначимо, що дію директиви про тимчасовий захист для біженців з України у країнах ЄС продовжено до 4 березня 2027 року.
З кожним місяцем до Нідерландів прибувають все більше українців. За останніми даними Євростату, станом на червень 2025 року їхня кількість становила 123 440.