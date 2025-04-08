Мигранты, приехавшие по программе CHNV, должны покинуть США: что делать украинцам

В США закрыли программу CHNV parole, которая была основана предыдущим президентом Байденом. Более 500 тысяч иностранцев в Америке потеряли статус защиты и должны выехать из страны до 24 апреля.

Украинцы не являются участниками программы CHNV parole. Она касается мигрантов из Венесуэлы, Кубы, Гаити и Никарагуа. Об этом пишет 24 Канал.

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Что будет с украинцами

В начале марта издание Reuters заявило, что администрация президента Дональда Трампа якобы планирует отменить Временный защищенный статус (TPS) для около 240 000 украинских беженцев. Это изрядно напугало граждан, которые сейчас находятся в Америке. А закрытие программы CHNV parole для мигрантов из других стран усилило эти беспокойства.

А в начале апреля некоторые украинские переселенцы в США получили электронные письма, в которых говорилось, что их защита по программе U4U отменена и они должны покинуть страну.

Администрация Трампа заявила, что это была ошибка и извинилась. Власти США подтвердили, что программа U4U – не прекращена. То есть украинские беженцы могут оставаться в стране.

Однако последние новости все же подняли градус тревоги среди беженцев.

Что делать в случае, если программу U4U закроют

Главное – не поддаваться панике, ведь решение не принято. Также возможно, что этого вообще не случится.

А если программу таки закроют, то спешить выезжать не стоит – сначала можно обратиться за консультацией к иммиграционным адвокатам.

Также можно самостоятельно позаботиться о дополнительном способе легального пребывания в стране, например: