Мигранты, приехавшие по программе CHNV, должны покинуть США: что делать украинцам
- В США закрыли программу CHNV parole, что повлияло на более 500 тысяч иностранцев, но не касается украинцев.
- Программа U4U для украинских беженцев не прекращена, и власти США извинились за ложные сообщения о ее отмене.
- Украинцам советуют не паниковать, а в случае закрытия программы U4U обращаться к иммиграционным адвокатам и искать другие легальные способы пребывания.
В США закрыли программу CHNV parole, которая была основана предыдущим президентом Байденом. Более 500 тысяч иностранцев в Америке потеряли статус защиты и должны выехать из страны до 24 апреля.
Украинцы не являются участниками программы CHNV parole. Она касается мигрантов из Венесуэлы, Кубы, Гаити и Никарагуа. Об этом пишет 24 Канал.
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Что будет с украинцами
В начале марта издание Reuters заявило, что администрация президента Дональда Трампа якобы планирует отменить Временный защищенный статус (TPS) для около 240 000 украинских беженцев. Это изрядно напугало граждан, которые сейчас находятся в Америке. А закрытие программы CHNV parole для мигрантов из других стран усилило эти беспокойства.
А в начале апреля некоторые украинские переселенцы в США получили электронные письма, в которых говорилось, что их защита по программе U4U отменена и они должны покинуть страну.
Администрация Трампа заявила, что это была ошибка и извинилась. Власти США подтвердили, что программа U4U – не прекращена. То есть украинские беженцы могут оставаться в стране.
Однако последние новости все же подняли градус тревоги среди беженцев.
Что делать в случае, если программу U4U закроют
Главное – не поддаваться панике, ведь решение не принято. Также возможно, что этого вообще не случится.
А если программу таки закроют, то спешить выезжать не стоит – сначала можно обратиться за консультацией к иммиграционным адвокатам.
Также можно самостоятельно позаботиться о дополнительном способе легального пребывания в стране, например:
- рабочая виза,
- студенческая виза,
- соединение с семьей.