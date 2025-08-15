Украинский турист случайно забрел в Словакию: пограничники нашли его босым
- Украинский турист заблудился в польских Татрах и случайно оказался в Словакии, где его нашли пограничники.
- Мужчина был босой и в летней одежде, без личных вещей и денег, и его доставили польские пограничники в Закопане.
Турист из Украины заблудился в польских Татрах. Мужчина пытался найти озеро Морское Око, но забрел аж в Словакию.
Словацкие пограничники заметили босого мужчину, который был слишком легко одет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24.
Как украинец оказался в горах Словакии?
Словацкие пограничники заметили мужчину у границы с Польшей, на Лысой Поляне. Они сразу передали эту информацию своим польским коллегам, отметив, что турист нуждается в помощи.
Туда сразу отправился польский патруль. Они увидели мужчину, который был "не полностью одет".
Он был босой и одет только в летнюю одежду. Мужчина не имел никаких личных вещей и денег, чтобы вернуться в Польшу. Во время проверки выяснилось, что он является гражданином Украины с польским PESEL,
– сказал представитель полиции Закопане, штаб-офицер Роман Вечорек.
Мужчина объяснил пограничникам, что его лагерь "исчез при невыясненных обстоятельствах после встречи с неизвестными лицами, с которыми он ранее употреблял алкоголь".
Поэтому украинец самостоятельно решил добраться до Морского Ока, но вместо этого заблудился.
Убедившись в том, что здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает, сотрудники польской полиции доставили его в Закопане.
