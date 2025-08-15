Турист з України заблукав у польських Татрах. Чоловік намагався знайти озеро Морське Око, але забрів аж до Словаччини.

Словацькі прикордонники помітили босого чоловіка, який був занадто легко одягнутий. Про це пише 24 Канал із посиланням на RMF24.

Як українець опинився в горах Словаччини?

Словацькі прикордонники помітили чоловіка біля кордону з Польщею, на Лисій Поляні. Вони одразу передали цю інформацію своїм польським колегам, зазначивши, що турист потребує допомоги.

Туди одразу відправився польський патруль. Вони побачили чоловіка, який був "неповністю одягнений".

Він був босий і одягнений лише в літній одяг. Чоловік не мав жодних особистих речей і грошей, щоб повернутися до Польщі. Під час перевірки з'ясувалося, що він є громадянином України з польським PESEL,

– сказав речник поліції Закопаного, штаб-офіцер Роман Вечорек.

Чоловік пояснив прикордонникам, що його табір "зник за нез'ясованих обставин після зустрічі з невідомими особами, з якими він раніше вживав алкоголь".

Тож українець самостійно вирішив дістатися до Морського Ока, але замість цього заблукав.

Переконавшись у тому, що здоров'ю та життю чоловіка нічого не загрожує, співробітники польської поліції доставили його до Закопаного.

