Словацькі прикордонники помітили босого чоловіка, який був занадто легко одягнутий. Про це пише 24 Канал із посиланням на RMF24.

Як українець опинився в горах Словаччини?

Словацькі прикордонники помітили чоловіка біля кордону з Польщею, на Лисій Поляні. Вони одразу передали цю інформацію своїм польським колегам, зазначивши, що турист потребує допомоги.

Туди одразу відправився польський патруль. Вони побачили чоловіка, який був "неповністю одягнений".

Він був босий і одягнений лише в літній одяг. Чоловік не мав жодних особистих речей і грошей, щоб повернутися до Польщі. Під час перевірки з'ясувалося, що він є громадянином України з польським PESEL,

– сказав речник поліції Закопаного, штаб-офіцер Роман Вечорек.

Чоловік пояснив прикордонникам, що його табір "зник за нез'ясованих обставин після зустрічі з невідомими особами, з якими він раніше вживав алкоголь".

Тож українець самостійно вирішив дістатися до Морського Ока, але замість цього заблукав.

Переконавшись у тому, що здоров'ю та життю чоловіка нічого не загрожує, співробітники польської поліції доставили його до Закопаного.

