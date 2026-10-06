Украинец призвал не повторять эту ошибку в Польше: можно лишиться денег и документов

Украинец, который ехал в Польшу и провел на границе 14 часов, предупредил путешественников об одной очень распространенной ошибке, которая может обойтись очень дорого.

В Польше очень распространены зоны отдыха для автомобилистов и путешественников – они расположены вдоль автомагистралей и скоростных трасс и называются MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych), то есть "место обслуживания путешественников". И именно там украинец попал в неприятную ситуацию и рассказал о ней в Threads.

Почему украинец советует не останавливаться в зонах отдыха?

Украинец Максим после пересечения границы с Польшей остановился на одной из специально оборудованных остановок, чтобы отдохнуть.

Банально начал засыпать за рулем, прохождение границы заняло очень много времени – 14 часов. Затем от поста Устилуг идет очень плохая маленькая дорога, на которой даже остановиться негде,

– поделился украинец.

Он отметил, что дело было не в экономии денег, а в безопасности, ведь он боялся заснуть за рулем, не доехав до отеля. Путешествовал мужчина с мамой, и оба спали в машине, когда случилась неприятность.

На остановке у него выбили окна, украли деньги, документы, а также ключ от машины.

Украинец предупредил об остановках на обочинах дорог в Польше / Фото Threads

И это при том, что я с мамой был в машине во время этого "чудесного" происшествия. Остановился поспать несколько часов после 14 часов прохождения границы. Поспал,

– пожаловался мужчина.

В связи с этим он предостерег не останавливаться ночью в зонах отдыха – об этом его уже предупреждали ранее, и не раз. На место происшествия он вызвал полицию: приехал полицейский с собакой, затем следователи, которые опросили, сфотографировали состояние машины и уехали.

Через 4 часа меня отвезли в участок, записали все показания и выдали документ, в котором указали перечень похищенных документов, чтобы можно было пересечь границу, после чего взяли показания у мамы,

– отметил украинец.

После этого обоих отпустили и сообщили, что в случае необходимости свяжутся.