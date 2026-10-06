У Польщі дуже поширені зони відпочинку для автомобілів та мандрівників – вони розташовані вздовж автомагістралей та швидкісних трас та називаються MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych), тобто місце обслуговування мандрівників. І саме там українець втрапив у халепу та розповів про неї у Threads.

Чому українець радить не зупинятися у зонах відпочинку?

Українець Максим після перетину кордону Польщі зупинився на одній зі спеціально облаштованих зупинок, аби перепочити.

Банально почав засинати за кермом, проходили кордон дуже довго 14 годин. Потім від посту Устилуг дуже погана маленька дорога, на якій навіть зупинитись немає де,

– поділився українець.

Він зауважив, що справа була не в економії грошей, а в безпеці, адже він боявся заснути за кермом перед тим, як доїде до готелю. Мандрував чоловік з мамою, і обоє спали у машині, коли трапилася халепа.

На зупинці в нього вибили вікна, вкрали гроші, документи, а також ключ від машини.

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Українець попередив про зупинки на узбіччі доріг у Польщі / Фото Threads

І це при тому, що я з мамою був у машині під час цієї чарівної події. Зупинився поспати декілька годин після 14 годин проходження кордону. Поспав,

– поскаржився чоловік.

Відтак він застеріг не зупинятися вночі у зонах відпочинку – і про це його вже попереджали раніше, і не раз. На місце події він викликав поліцію: приїхав поліціянт із собакою, потім слідчі, що опитали, сфотографували стан машини та поїхали.

За 4 години забрали мене у відділок, записали всі показання й видали документ, в якому вказали перелік викрадених документів, щоб можна було перетнути кордон, після цього взяли свідчення у мами,

– зауважив українець.

Після цього обох відпустили та повідомили, що за потреби зв'яжуться.