Украинец спас детей из огня, но может остаться без польского паспорта: в чем причина

Украинец, который вынес троих детей из горящего дома вблизи Варшавы, рискует получить отказ в предоставлении польского гражданства. Причиной могут стать два дорожных штрафа, полученные несколько лет назад.

На проблему обратили внимание журналисты польского телеканала TVP1.

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Именно из-за истории 32-летнего Андрея они подняли тему влияния даже незначительных нарушений правил дорожного движения на решение о предоставлении гражданства иностранцам.

Что известно об украинце?

Андрей переехал в Польшу 11 лет назад из небольшого села вблизи Луганска. По его словам, сначала хотел заработать средства на лечение отца, однако впоследствии обустроил жизнь в Пясечном недалеко от Варшавы. Мужчина открыл собственную фирму и работает арбористом – занимается обрезкой и удалением деревьев. В Польше у него родилась дочь, а сам он имеет разрешение на постоянное проживание.

У меня бабушка полька, я имею Карту поляка. Хотел бы завершить то, что не смог сделать мой отец, – получить польское гражданство и восстановить свой род в Польше. Здесь родилась моя дочь, и я хотел бы, чтобы она тоже имела гражданство,

– рассказал Андрей журналистам.

3 марта 2024 года по дороге к клиенту он заметил напуганного ребенка возле частного дома в селе Глосково. На ближайшем кольце он развернулся, чтобы проверить, все ли в порядке. Вернувшись, он увидел дым, исходивший из дома. Девочка, которая стояла на крыльце, сообщила, что внутри остались две ее младшие сестры.

Андрей забежал в горящий дом, нашел детей и вынес их в безопасное место. Затем он вернулся в дом, чтобы вынести легковоспламеняющиеся вещи. Во время этого мужчина обжег руку. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил чердак дома. К тушению привлекли шесть спасательных команд.

Я ему очень благодарен. Он спас не только дом, а, возможно, и жизнь детей,

– сказал владелец дома Славомир.



Украинец спас из горящего дома детей / Фото piasecznonews.pl

Почему мужчина может не получить гражданство?

Несмотря на героический поступок, Андрей опасается, что не получит польского гражданства. Проблемой могут стать два штрафа:

один – за превышение скорости на 18 километров в час,

второй – за незначительное дорожно-транспортное происшествие.

Мой консультант по легализации сказал, что его клиент уже получил отказ из-за похожего нарушения,

– объяснил мужчина.

Что говорят эксперты?

Член правления Общества белорусской диаспоры в Польше Руслан Керимов подтвердил, что в последнее время в некоторых случаях иностранцы получают отказ из-за нарушения правил дорожного движения.

Журналисты обратились за комментарием в Министерство внутренних дел Польши. В ведомстве подтвердили, что нарушения правил дорожного движения могут учитываться при рассмотрении заявлений на получение гражданства. В МВД отметили, что воеводы оценивают, представляет ли иностранец угрозу для общественного порядка и безопасности.

В то же время решающее значение имеет не сам факт получения штрафа, а общее поведение заявителя, характер правонарушений и их повторяемость. Поэтому пока неизвестно, повлияют ли два дорожных штрафа на решение о предоставлении гражданства Андрею. Сам мужчина надеется, что его многолетняя жизнь в Польше, семья и поступок, благодаря которому удалось спасти троих детей, также будут учтены.