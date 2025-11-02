Дешево ли жить в Испании: украинка раскрыла причины переезда

Украинка, переехавшая из Польши в Испанию, рассказала, почему выбрала именно ее для жизни.

Немало украинцев переезжают за границу, и выбор страны при этом является одним из важнейших этапов. Украинка Екатерина поделилась, почему для себя она выбрала Испанию, сообщает 24 Канал со ссылкой на chernova.catherina.

Почему украинка переехала именно в Испанию?

Первой причиной, почему страну выбрали для переезда, Екатерина назвала стоимость жизни. По сравнению со многими странами Европы, аренда жилья в Испании достаточно недорогая.

В той же Германии, Франции, Нидерландах за аренду квартиры пришлось бы платить на 500 – 1000 евро больше. И то же касается продуктов,

– поделилась украинка.

Она также поделилась, что из некоторых соседних стран люди приезжают за покупками в Испанию, ведь там намного дешевле. Кроме того, цена ниже в Испании и на различные услуги – кафе, рестораны и проезд в транспорте.

Украинка рассказала о переезде в Испанию: смотрите видео

И, конечно же, расходы на семью тогда в Испании становятся меньше. Впрочем, не обошлось и без минусов – заработки в Испании также меньше, если сравнивать с другими странами в Европе. Поэтому плюсы Испании с низкими ценами будут работать только на тех людей, работающих не на местном рынке.

Мы работаем удаленно, и сумма нашего дохода не зависит, или мы живем в Испании, Германии или еще какой-то стране, она одинакова. А вот расходы разные,

– добавила блогерша.

А вот для людей, которые планируют переехать в Испанию и именно там работать, все не так однозначно, поэтому нужно посчитать, что лучше: больше зарабатывать и больше тратить, или наоборот.

