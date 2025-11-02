Чи дешево жити в Іспанії: українка розкрила причини переїзду

Українка, що переїхала з Польщі до Іспанії, розповіла, чому обрала саме її для життя.

Чимало українців переїжджають за кордон, і вибір країни при цьому є одним з найважливіших етапів. Українка Катерина поділилася, чому для себе вона обрала Іспанію, повідомляє 24 Канал з посиланням на chernova.catherina.

Чому українка переїхала саме до Іспанії?

Першою причиною, чому країну обрали для переїзду, Катерина назвала вартість життя. Порівняно з багатьма країнами Європи, оренда житла в Іспанії досить недорога.

В тій самій Німеччині, Франції, Нідерландах за оренду квартири довелося б платити на 500 – 1000 євро більше. І те саме стосується продуктів,

– поділилася українка.

Вона також поділилася, що з деяких сусідніх країн люди приїздять на закупи до Іспанії, адже там набагато дешевше. Окрім того, ціна нижча в Іспанії й на різні послуги – кафе, ресторани та проїзд у транспорті.

Українка розповіла про переїзд до Іспанії: дивіться відео

І, звісно ж, витрати на сім'ю тоді в Іспанії стають меншими. Втім, не обійшлося й без мінусів – заробітки в Іспанії також менші, якщо порівнювати з іншими країнами в Європі. Тож плюси Іспанії з низькими цінами працюватимуть тільки на тих людей, що працюють не на місцевому ринку.

Ми працюємо віддалено, і сума нашого доходу не залежить, чи ми живемо в Іспанії, Німеччині чи ще якійсь країні, вона однакова. А ось витрати різні,

– додала блогерка.

А ось для людей, які планують переїхати в Іспанію та саме там працювати, все не так однозначно, тож потрібно порахувати, що краще: більше заробляти та більше витрачати, чи навпаки.

