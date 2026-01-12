В Польше украинку не пустили в самолет из-за неудачной шутки: что она выкинула

В варшавском аэропорту имени Фридерика Шопена украинку не допустили к авиарейсу из-за неудачной шутки. Причиной стала надпись "бомба", которую женщина сделала себе на лбу.

Об инциденте сообщает польское издание RMF24, передает 24 Канал.

Смотрите также Это невинное действие в аэропорту раздражает всех вокруг: как не стать тем, кто всех бесит

Что известно об инциденте?

Происшествие произошло 11 января. Пограничники, которые работают в аэропорту, получили сообщение от службы безопасности о том, что в зоне регистрации находится женщина с надписью bomb на лбу.

Правоохранители немедленно отреагировали и проверили пассажирку. Как выяснилось, это была 29-летняя гражданка Украины, которая ожидала рейс в Цюрих. По словам пограничников, женщина вела себя спокойно, не оказывала сопротивления и полностью выполняла требования служб.

Нужно сделать срочный денежный перевод из одной европейской страны в другую? Не каждый сервис способен обеспечить мгновенное зачисление средств. Но с TransferGo деньги поступают почти мгновенно, куда бы вы их ни отправляли - даже если это перевод средств в Польшу или любую другую страну Европы.

Зачем она это сделала?

При осмотре багажа и личных вещей никаких опасных предметов обнаружено не было. Сама пассажирка объяснила, что сделала надпись помадой в шутку, не осознавая возможных последствий. Впрочем, даже отсутствие угрозы не спасло ее от наказания.

За нарушение правил безопасности в аэропорту женщину:

оштрафовали на 500 злотых (около 6 тысяч гривен),

не допустили к полету, и рейс в Швейцарию она пропустила.

В польской пограничной службе отметили, что любые шутки, связанные с безопасностью, взрывчаткой или угрозами, рассматриваются серьезно, даже если они не имеют реальной подоплеки.



Шутить о бомбах в аэропорту опасно / Фото Unsplash

Почему в аэропорту лучше не шутить о бомбах?

Как объясняет Philippine Airlines, шутить о бомбах в аэропорту опасно прежде всего потому, что безопасность там является абсолютным приоритетом. Любое упоминание о взрывчатке автоматически воспринимается службами как потенциальная угроза, независимо от интонации, надписи или намерения человека. Работники аэропорта и службы безопасности не имеют права оценивать, "шутка это или нет", – они обязаны реагировать по протоколу.

Даже невинная, по мнению пассажира, шутка может запустить серьезную проверку с привлечением полиции, пограничников и службы авиационной безопасности. Из-за этого задерживаются рейсы, проверяются пассажиры и багаж, а иногда могут перекрывать часть терминала. В такой ситуации ответственность несет именно тот, кто стал причиной тревоги.

Какова ситуация в одном из крупнейших аэропортов Польши?

Между тем в аэропорту Гданьска из-за сильного снегопада отменили или перенаправили много рейсов, а еще ряд задерживаются. В Поморском воеводстве объявлена опасность второго уровня из-за сильных осадков.