Украинские беженцы в Шотландии могут остаться без крыши над головой: в чем причина

Украинские беженцы в Шотландии могут остаться без жилья. Ситуация осложнилась после того, как шотландцам, которые приняли украинцев в свои дома, отменили ежемесячную выплату-"благодарность".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.

Что грозит украинцам в Шотландии?

С момента полномасштабного вторжения около 28 тысяч украинцев, преимущественно женщин и детей, нашли убежище в Шотландии.

Предыдущее консервативное правительство помогало им найти жилье в рамках программы Homes for Ukraine и выплачивало 500 фунтов в месяц семьям, которые согласились принять у себя украинцев. Сейчас эта сумма составляет 350 фунтов стерлингов в месяц.

Однако новая лейбористская администрация в этом месяце подтвердила, что прекращает действие выплаты: это вызвало опасения, что многие шотландцы попросят своих гостей из Украины уехать.

Шотландские консерваторы назвали это решение "жестоким" и "недальновидным".

Местные советы, которые администрируют программу в Шотландии, опасаются, что это может привести к волне обращений по бездомности в систему, которая и так находится под сильным давлением.

Один шотландец рассказал изданию, что уже получил письмо от совета.

Нас спросили, будем ли требовать мы, чтобы наша гостья выехала, чего мы никогда не сделаем. Но другим может не повезти, и очевидно, что совет беспокоится, что многие украинские беженцы в конце концов окажутся без крыши над головой,

– поделился он.

