Украинцы массово покидают одну из самых богатых стран ЕС: в чем причина

Украинские беженцы начали массово покидать Финляндию – одну из самых экономически стабильных стран Евросоюза. Примерно 90 тысяч украинцев, прибывших в страну после начала полномасштабной войны, около 40 тысяч уже выехали.

Об этом сообщило финское издание Yle. Таким образом, Финляндию покинула почти половина тех, кто искал там временную защиту.

Почему украинцы выезжают из Финляндии?

Одной из ключевых причин называют неопределенность относительно будущего. Уже в следующем году завершается действие программы временной защиты в ЕС, и для того, чтобы остаться, украинцам нужно иметь работу. Впрочем, именно с трудоустройством в Финляндии возникают наибольшие трудности.

Украинцы жалуются на:

языковой барьер,

высокие требования работодателей,

недостаток вакансий.

Большинство компаний требуют знания финского языка, тогда как английского часто недостаточно. К тому же уровень безработицы в стране остается одним из самых высоких в Европе.

Как украинцам живется в Финляндии?

О сложностях интеграции свидетельствуют и личные истории. 25-летняя украинка Владислава Онуфриенко рассказала, что, несмотря на опыт работы и знание нескольких языков, не смогла найти стабильную работу после закрытия университетской столовой, где она работала. В конце концов девушка решила уехать из страны.

Похожая ситуация и у инженера-строителя из Мариуполя Андрея Каминского. Он регулярно отправляет десятки резюме, но почти не получает ответов. Из-за отсутствия перспектив мужчина также решил покинуть Финляндию.



Куда едут украинцы?

Чаще всего украинцы выбирают для переезда другие страны ЕС, в частности Эстонию или Испанию, где, по их словам, проще найти работу и адаптироваться. В то же время часть беженцев возвращается в Украину.

Всего в Евросоюзе сейчас находится около 4,35 миллиона украинцев под временной защитой. Это подтверждают данные Евростата. Как сообщают эксперты, европейские страны все больше ориентируются на тех мигрантов, которые работают и интегрируются в общество, что также влияет на решение украинцев менять страну проживания.

Кто из украинцев больше всего страдает за границей?

Украинские беженцы, которые выехали из-за войны, сталкиваются с серьезными трудностями адаптации в других странах. Больше всего проблем возникает в сфере трудоустройства, доступа к жилью, медицины и общей социальной интеграции. Многие люди вынуждены начинать жизнь с нуля, преодолевая языковой барьер, культурные различия и бюрократические сложности.

Согласно исследованиям, особенно уязвимой группой остаются украинки. Именно они чаще сталкиваются с ограниченным доступом к высокооплачиваемой работе, возможностям покупки или аренды жилья, качественных медицинских услуг, а также к полноценному досугу. Кроме того, для многих женщин сложнее открытие собственного бизнеса, что еще больше усложняет финансовую независимость и полноценную интеграцию за рубежом.