"Очень важное подкрепление": бизнес страны ЕС радуется украинским беженцам-мужчинам

2025 год стал первым годом для Чехии, когда число мужчин-беженцев из Украины превысило число женщин. Впрочем, местные работодатели считают это положительной тенденцией для экономики.

В последней волне беженцев не наблюдается глобальных демографических изменений: доля женщин снизилась с 56 % в 2024 году до 48 % в 2025 году, пишет Novinky.

Почему доля мужчин из Украины в Чехии выросла?

По данным министерства внутренних дел Чехии, в прошлом году количество украинских мужчин трудоспособного возраста в стране выросло на 21 000 человек. И главная причина такого наплыва – это смягчение правил выезда. В августе прошлого года мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, не подлежащим призыву, разрешили выезжать из Украины.

В результате этого в отдельные периоды осени Чехия выдавала более 1000 временных разрешений на пребывание в неделю. Впрочем, уже в начале этого года ситуация стабилизировалась, а цифры снизились до менее чем 100 в неделю.

В целом же сейчас в Чехии проживает около 384 тысяч украинцев против 380 тысяч в прошлом году. И если количество женщин трудоспособного возраста по-прежнему составляет примерно 160 тысяч человек, то число мужчин значительно выросло – с 110 000 до 132 000.

Как на такое изменение реагируют чешские работодатели?

Президент Ассоциации торговли и туризма и вице-президент Торговой палаты Томаш Проуза отметил, что первую волну украинской миграции составляли преимущественно женщины. И зачастую они не могли выполнять тяжелую физическую работу – а сейчас, напротив, приезжает больше мужчин.

Это очень важное пополнение, которое поможет экономике в строительстве, машиностроении или логистике,

– заявил он.

Кроме того, украинцы охотнее, чем чехи, работают в сфере услуг – например, официантами в ресторанах. А местное население тем временем теряет интерес к этим должностям.

Они важны для нас, потому что трудолюбивы, и с ними не возникает языкового барьера,

– поделился президент Ассоциации отелей и ресторанов Вацлав Старек.

Как украинцы могут жить в Чехии?

Сейчас украинские беженцы в Чехии имеют временную защиту, а для людей, которые уже там интегрировались, страна ввела специальное разрешение на долгосрочное проживание. Оно позволяет жить в стране 5 лет с возможностью в дальнейшем получить вид на постоянное пребывание.

Основное требование – официальный годовой доход, что составляет не менее 440 000 чешских крон брутто. Сейчас этот статус уже получили примерно 15 000 украинцев, и 54 % из них – женщины.

Но совсем скоро правила для украинских беженцев снова изменятся – ЕС принял решение о продлении временной защиты до 2028 года, но с одним условием: она больше не будет предоставляться военнообязанным гражданам Украины в возрасте от 23 до 60 лет.