Глобальної демографічної зміни в останній хвилі біженців немає: частка жінок впала з 56% у 2024 році до 48% у 2025, пише Novinky.

Чому частка чоловіків з України у Чехії зросла?

За даними міністерства внутрішніх справ Чехії, торік кількість українських чоловіків працездатного віку в країні зросла на 21 000 осіб. І головна причина такого напливу – це пом'якшення правил виїзду. Торік в серпні чоловікам віком від 18 до 22 років, що не підлягають призову, дозволили виїжджати з України.

В результаті цього на окремих етапах восени Чехія видавала понад 1000 тимчасових захистів на тиждень. Втім, вже на початку цього року ситуація стабілізувалася, а цифри впали до менш ніж 100 на тиждень.

Загалом же наразі в Чехії проживає близько 384 тисяч українців проти 380 тисяч торік. І якщо кількість жінок працездатного віку лишилося все ще приблизно 160 тисяч осіб, то чоловіків значно побільшало – з 110 000 до 132 000.

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Як на таку зміну реагують чеські роботодавці?

Президент Асоціації торгівлі та туризму та віцепрезидент Торгової палати Томаш Проуза зазначив, що першу хвилю української міграції становили переважно жінки. І часто вони не могли виконувати важку фізичну роботу – а зараз, навпаки, приїздить більше чоловіків.

Це дуже важливе підкріплення, яке допоможе економіці в будівництві, машинобудуванні чи логістиці,

– заявив він.

Також українці охочіше, ніж чехи, працюють у сфері послуг – наприклад, офіціантами в ресторанах. А місцеве населення тим часом втрачає інтерес до цих посад.

Вони важливі для нас, бо працьовиті, і з ними не виникає мовного бар'єра,

– поділився президент Асоціації готелів та ресторанів Вацлав Старек.

Як українці можуть жити в Чехії?

Зараз українські біженці в Чехії мають тимчасовий захист, та для людей, які вже там інтегрувалися, країна запровадила спеціальний дозвіл на довгострокове проживання. Він дозволяє жити в країні 5 років з можливістю надалі отримати посвідку на постійне перебування.

Основна вимога – це офіційний річний дохід, що становитиме принаймні 440 000 чеських крон брутто. Зараз цей статус вже отримали приблизно 15 000 українців, і 54% з них – це жінки.

Та вже зовсім скоро правила для українських біженців знову зміняться – ЄС ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту до 2028 року, але з умовою: його більше не надаватимуть військовозобов'язаним громадянам України віком від 23 до 60 років.