Колоссальные цифры: сколько украинцев имеют временную защиту в странах ЕС

В Евросоюзе обнародовали свежие данные по количеству украинских беженцев. Наибольшее количество из них зарегистрировано в Германии.

Сейчас граждане Украины составляли более 98,4% бенефициаров статуса временной защиты в ЕС. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на последние данные Евростата.

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Сколько украинских беженцев находятся в странах ЕС

За месяц, с конца декабря 2024 года по конец января 2025-го, общее количество украинских беженцев в ЕС выросло более чем на 25,5 тысяч человек.

По состоянию на 31 января 2025 года статус временной защиты в странах Евросоюза имели почти 4,29 миллиона украинцев.

Данные по украинским беженцам в Евросоюзе:

Больше всего официально зарегистрированных беженцев сейчас находятся в Германии (более 1,17 миллиона), Польше (993 тысячи) и Чехии (395 тысяч).

В пересчете на процент населения самый высокий показатель владельцев временной защиты наблюдался в Чехии (3,6%), Польше (2,7%) и Эстонии (2,6%). На уровне ЕС он составляет 0,95%.

Почти половину владельцев временной защиты в Евросоюзе составляют женщины (44,8%), дети – почти 32%. А взрослых мужчин меньше четверти (23,4%) от общего количества беженцев.

Напомним, что временная защита в странах ЕС продлена до 2026 года. В большинстве странах Евросоюза изменили условия выплат для украинских беженцев, оставив финансовую поддержку только наименее уязвимым категориям.