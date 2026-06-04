Германия больше не "рай для украинцев": поток беженцев резко сократился

Интерес украинцев к переезду в Германию заметно снизился. За последний год приток граждан Украины в ФРГ сократился примерно на 21% – после нескольких лет, когда страна была одним из главных направлений для украинских беженцев.

Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства Германии, которые цитирует DW.

Смотрите также Несколько стран ЕС хотят пересмотреть условия временной защиты: кто может оказаться "за бортом"

Несмотря на общее уменьшение миграционных потоков, Украина остается среди трех главных стран происхождения иностранцев в Германии.

Как изменился миграционный тренд?

В 2025 году аналитики фиксируют заметное охлаждение миграционной активности украинцев в направлении Германии. По сравнению с предыдущим годом количество новоприбывших сократилось на пятую часть. Эксперты объясняют эту динамику несколькими факторами:

постепенной стабилизацией миграционных волн после пикового периода,

ужесточением правил пребывания и интеграции в ФРГ,

а также ростом интереса украинцев к другим странам или возвращением домой.

Снижение украинского потока происходит на фоне общего спада миграции в Германию. По данным статистического ведомства, в 2025 году:

в страну прибыло около 1,48 миллиона человек (-13% к предыдущему году);

выехало около 1,25 миллиона (-2%);

чистая миграция сократилась почти на 45% – до примерно 235 тысяч человек.



Поток беженцев в Германию резко сократился / Фото Unsplash

Подобная тенденция наблюдается и в отношении других стран происхождения искателей убежища: резко уменьшился приток из Сирии (-67%) и Афганистана (-41%). Несмотря на спад, украинцы остаются одной из крупнейших групп иностранцев в Германии.

Всего в стране проживает 21,8 миллиона человек с миграционным корнями – это около четверти населения ФРГ. Среди крупнейших групп мигрантов – выходцы из Польши, Турции, Украины, России и Сирии.

Ранее мы писали, что украинская власть совместно с Европейским Союзом работает над механизмами будущего возвращения миллионов украинцев домой после завершения войны. Речь идет не о принудительной депортации или жестких ограничениях, а о создании условий, при которых люди сами захотят вернуться в Украину.