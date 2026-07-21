Миллионы украинцев до сих пор не вернулись домой: какие страны приняли больше всего беженцев

По состоянию на конец апреля 2026 года за пределами Украины, без учета России, оставались 5,762 миллиона украинцев, выехавших из-за войны. Более 5,2 миллиона из них находились в странах Европы.

Обновленные данные показали, в каких странах сейчас проживает наибольшее количество украинцев, а также жители каких регионов чаще всего выезжали за границу. Об этом говорится в майском мониторинге Министерства экономики и окружающей среды Украины со ссылкой на данные УВКБ ООН, передает 24 Канал.

Больше всего украинцев находится в Германии и Польше

Больше всего украинских беженцев сейчас находится в Германии – около 1,28 миллиона человек. В Польше проживают 987 тысяч украинцев, а в Чехии – 384,7 тысячи.

В Испании и Великобритании находятся по 263,8 тысячи человек, а в Румынии – 208,3 тысячи.

В Министерстве экономики и окружающей среды отметили, что в 2026 году миграционные процессы постепенно стабилизируются. В то же время количество украинцев, которые из-за войны остаются за пределами страны, остается значительным.

Половина опрошенных выехала в начале полномасштабного вторжения

По данным опроса УВКБ ООН, 50% его участников выехали за границу в феврале – апреле 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение.

Чаще всего свои дома покидали жители Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областей, а также Киева.

По оценкам Минэкономики, с 19 февраля по 30 апреля 2026 года отрицательное миграционное сальдо составило около 162 тысяч человек. В ведомстве пояснили, что на этот показатель, в частности, повлияла актуализация государственных реестров мигрантов.

За рубежом работает менее половины опрошенных украинцев

Среди украинцев за рубежом, принявших участие в опросе, 46% имеют работу. До выезда из Украины трудоустроенными были 51% респондентов.

В то же время 17% опрошенных сообщили, что не имеют работы. До начала вынужденной миграции доля безработных среди них составляла 5%.