Разрешение ЕС уже получено: Польша может больше не принимать украинских беженцев

Не только Польша, но и Австрия, Хорватия, Эстония и Чехия получили аналогичное решение от Евросоюза после подачи обращения.

В Евросоюзе согласились временно исключить Польшу из системы солидарности по расселению мигрантов. Согласно ей страна должна была бы или размещать часть мигрантов, или же платить взнос в 20 тысяч евро за каждый отказ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Polskie Radio.

Интересно За одну ошибку в Италии могут оштрафовать на 500 евро: почти никто не знает об этом законе

Почему Польша получила разрешение не принимать беженцев из Украины?

Соответствующее решение приняли министры внутренних дел ЕС во время встречи в Брюсселе. Механизм работал так, что государства-члены Евросоюза должны были или принимать часть мигрантов, или же платить взнос за отказ. Но Варшава неоднократно возражала против такой модели.

На создание исключения повлияли несколько факторов – в том числе и то, что в течение многих лет Польша принимала украинских беженцев, а также стране пришлось потратить немало средств на укрепление границ с Беларусью.

Мы получили то, что обещали. Мы заявили, что не будем принимать беженцев по этому механизму и не будем платить компенсации, поэтому сегодня хороший день,

– заявил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский.

В Брюсселе также подтвердили, что Польша из-за поддержки Украины находится под повышенной миграционной нагрузкой. Именно поэтому страну временно исключили из миграционного плана.

Какие еще новости из Польши стоит знать?