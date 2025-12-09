Дозвіл ЄС вже отримано: Польща може більше не приймати українських біженців
- Польща отримала дозвіл від ЄС тимчасово не приймати українських біженців і не сплачувати компенсаційні внески.
- Рішення ухвалено через тривалу підтримку Польщею українських біженців та значні витрати на укріплення кордонів з Білоруссю.
Не лише Польща, але й Австрія, Хорватія, Естонія та Чехія отримали аналогічне рішення від Євросоюзу після подання звернення.
У Євросоюзі погодилися тимчасово виключити Польщу з системи солідарності щодо розселення мігрантів. Згідно з нею країна мала б або розміщувати частину мігрантів, або ж платити внесок у 20 тисяч євро за кожну відмову, повідомляє 24 Канал з посиланням на Polskie Radio.
Чому Польща отримала дозвіл не приймати біженців з України?
Відповідне рішення ухвалили міністри внутрішніх справ ЄС під час зустрічі у Брюсселі. Механізм працював так, що держави-члени Євросоюзу мусили або приймати частину мігрантів, або ж сплачувати внесок за відмову. Але Варшава неодноразово заперечувала проти такої моделі.
На створення винятку вплинули кілька факторів – зокрема й те, що протягом багатьох років Польща приймала українських біженців, а також країні довелося витратити чимало коштів на укріплення кордонів з Білоруссю.
Ми отримали те, що обіцяли. Ми заявили, що не прийматимемо біженців за цим механізмом і не платитимемо компенсації, тож сьогодні хороший день,
– заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський.
У Брюсселі також підтвердили, що Польща через підтримку України перебуває під підвищеним міграційним навантаженням. Саме через це країну тимчасово виключили з міграційного плану.
