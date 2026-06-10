Украинцы массово покидают Польшу: куда они едут и почему

В Польше фиксируют заметные изменения на рынке труда, связанные с сокращением доли украинских работников. Часть граждан Украины возвращается домой, другие же переезжают в страны Западной Европы в поисках более высоких заработков и лучших условий трудоустройства.

Об этом сообщает польское издание WNP.pl.

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Почему украинцев становится все меньше в Польше?

По словам генерального директора Worksol Group Михала Солецкого, польский рынок труда уже проходит этап замены рабочей силы. Украинцы, которые в последние годы были основой трудовых мигрантов в Польше, постепенно уступают место работникам из других регионов мира.

Процесс замены украинских работников уже продолжается,

– отметил Солецкий.

Кто приходит на смену украинцам?

Польские работодатели все активнее привлекают работников из Азии и Южной Америки. Говорится прежде всего о гражданах:

Непала,

Индии,

Филиппин,

Колумбии.

В Польше уже работают десятки тысяч трудовых мигрантов из этих государств, и их количество быстро растет.



Украинцы массово покидают Польшу / Фото Unsplash

Интересно! В целом, только за первое полугодие 2024 года было выдано более 173 тысячи разрешений на работу, большинство из которых получили граждане стран вне Европы.

Сколько иностранцев работает в Польше?

На сегодня в Польше официально трудоустроено более 1,17 миллиона иностранцев, что почти в шесть раз больше, чем десять лет назад. Несмотря на общий рост количества трудовых мигрантов, украинцы остаются крупнейшей группой – около 779 тысяч работников по состоянию на сентябрь 2024 года. Однако их доля постепенно уменьшается из-за изменения миграционных маршрутов и усиления конкуренции на рынке труда.

Почему украинцы покидают Польшу?

Эксперты связывают отток украинцев с несколькими факторами:

более высокие зарплаты в странах Западной Европы;

лучшие условия трудоустройства;

мобильность после получения статуса временной защиты в ЕС;

возвращение части граждан в Украину.

В Польше уже обсуждают, смогут ли работники из Азии и Южной Америки полностью компенсировать отток украинской рабочей силы. Наибольший спрос на рынке труда сохраняется в сферах производства, складов, логистики и простого физического труда. В то же время аналитики предупреждают: украинцы, которые решат вернуться в Польшу позже, могут столкнуться с тем, что часть вакансий уже будет занята новыми мигрантами из других стран.

Ранее мы писали, что Польша планирует увеличить долю иностранцев на рынке труда до 12% к 2030 году, чтобы поддерживать экономический рост. Проект постановления упростит трудоустройство иностранцев в дефицитных профессиях, таких как инженеры, медицинские специалисты, программисты и водители.