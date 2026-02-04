Перемышль стал более комфортным для украинцев: Укрзализныця открыла пункт несокрушимости

Укрзализныця совместно с польскими железнодорожниками PLK установила пункт обогрева на железнодорожном вокзале в Перемышле. Инициатива призвана сделать ожидание поездов для пассажиров, следующих в Украину и из Украины, более комфортным в холодное время года.

Польские партнеры предоставили специальную палатку для обогрева, а украинская сторона обеспечила его теплыми напитками и персоналом. Об этом сообщили на сайте Укрзализныци.

Работники Укрзализныци помогают пассажирам сориентироваться на вокзале, отвечают на вопросы и поддерживают путников во время ожидания рейсов.

Как выглядит пункт обогрева?

В пункте обогрева можно согреться, отдохнуть в тепле и выпить горячего чая. Палатка работает ежедневно с раннего утра до поздней ночи – в течение всего времени, когда курсируют поезда между Польшей и Украиной.

Как сообщают в Укрзализныце, уже более 150 пассажиров воспользовались новым пунктом и положительно отзываются о его работе.

Укрзализныця открыла пункт обогрева для пассажиров на вокзале Перемышля / Фото Укрзализныци

Важно! С 2026 года украинцам, которые планируют поездки в Польшу, придется пройти новую авторизацию в системе EES (Entry/Exit System), говорится на сайте EES. Это электронная база данных, которая осуществляет автоматизированный контроль путешественников и хранит персональные данные.

Ранее мы писали, что Укрзализныця открыла первый пункт несокрушимости в польском городе Холм, который за первый день посетило более ста пассажиров. Там обустроены специальные купе для детей и пассажиров, которые путешествуют с животными.

Пункты обогрева работают ежедневно и доступны в любое время. Перемышль и Холм остаются важными пересадочными хабами, через которые ежедневно проходят тысячи людей, путешествующих между Украиной и странами Европы. Укрзализныця поблагодарила польских коллег за поддержку и помощь украинским пассажирам.