Польські партнери надали спеціальний намет для обігріву, а українська сторона забезпечила його теплими напоями та персоналом. Про це повідомили на сайті Укрзалізниці.

Працівники Укрзалізниці допомагають пасажирам зорієнтуватися на вокзалі, відповідають на запитання та підтримують подорожніх під час очікування рейсів.

Як виглядає пункт обігріву?

У пункті обігріву можна зігрітися, відпочити в теплі та випити гарячого чаю. Намет працює щодня з раннього ранку до пізньої ночі – протягом усього часу, коли курсують поїзди між Польщею та Україною.

Як повідомляють в Укрзалізниці, вже понад 150 пасажирів скористалися новим пунктом і позитивно відгукуються про його роботу.

Укрзалізниця відкрила пункт обігріву для пасажирів на вокзалі Перемишля / Фото Укрзалізниці

Важливо! З 2026 року українцям, які планують поїздки до Польщі, доведеться пройти нову авторизацію в системі EES (Entry/Exit System), мовиться на сайті EES. Це електронна база даних, яка здійснює автоматизований контроль мандрівників і зберігає персональні дані.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця відкрила перший пункт незламності в польському місті Холм, який за перший день відвідало понад сто пасажирів. Там облаштовані спеціальні купе для дітей та пасажирів, які подорожують із тваринами.

Пункти обігріву працюють щодня та доступні у будь-який час. Перемишль і Холм залишаються важливими пересадковими хабами, через які щодня проходять тисячі людей, що подорожують між Україною та країнами Європи. Укрзалізниця подякувала польським колегам за підтримку та допомогу українським пасажирам.