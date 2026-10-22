В Польшу будут курсировать 3 новых поезда: УЗ назвала один из них в честь известного украинского деятеля

Укрзализныця объявила о запуске новых международных поездов в Польшу из Киева и Днепра. Флагманский рейс в Холм будет носить имя украинского историка и главы Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского.

Как сообщает Укрзализныця, новый флагманский поезд № 23/24 "Киев – Холм" соединит два важных для Михаила Грушевского города. Выдающийся деятель родился в польском Холме и работал в Киеве почти 20 лет, возглавляя Центральную Раду во время принятия IV Универсала.

Новый флагманский состав и удобные пересадки

Состав поезда Киев – Холм сформирован из современных вагонов повышенного комфорта, построенных в Украине во время полномасштабной войны. Рейс будет отправляться под музыкальную композицию группы МУР "Наш час настав".

Помимо флагманского направления, железнодорожный перевозчик назначил поезд 31/32 Киев – Перемышль с остановками в Виннице, Хмельницком, Тернополе и Львове.

Расписание движения предусматривает отправление из Киева в 21:30 и прибытие в Перемышль в 8:19, что обеспечивает удобную стыковку с поездами до Берлина, Праги, Кракова, Катовице и Вроцлава.

Сообщение из Днепра в Перемышль

Также назначен поезд 73/74 "Днепр – Перемышль", который будет следовать через Александрию, Каменское, Пятихатки, Знаменку и Львов. Отправление из Днепра запланировано на 19:00, а прибытие на конечную станцию – на 14:10.

В Перемышле пассажиры смогут пересесть на поезда, следующие в Краков, Варшаву, Прагу и Мюнхен.

Напомним, ранее мы писали, что Польша готовится изменить требования к сумме средств, которой должны располагать иностранцы для въезда в страну. Соответствующий проект постановления уже подготовило Министерство внутренних дел и администрации Польши. Поэтому для пересечения границы может оказаться недостаточно одного только загранпаспорта – пограничники также будут иметь право попросить подтвердить наличие необходимых средств.