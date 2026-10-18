Совсем скоро одного заграничного паспорта будет недостаточно для поездки в Польшу – пограничники также могут попросить предъявить определенную сумму денег, пишет RMF24.

Как изменятся правила въезда в Польшу?

Документ, который уже готовят в Польше, предусматривает новые финансовые требования для студентов, туристов, а также других категорий путешественников. Согласно этому проекту, все лица, планирующие находиться в Польше дольше 4 дней, должны будут подтвердить наличие определенной суммы денег.

Совсем скоро эта сумма составит 1000 злотых – а сейчас в страну еще можно въехать, имея всего 300 злотых. Необходимую сумму можно будет подтвердить и в иностранной валюте. Впрочем, для нескольких категорий людей все же планируется ввести отдельные правила, а именно для:

спортивных соревнований;

молодежных лагерей;

организованных туристических поездок.

В таком случае будут применяться пониженные пороги. Претендовать на них также могут люди, заранее оплатившие пребывание, приезжающие в медицинское или санаторно-курортное учреждение, либо участвующие в программе сезонной работы.

В таком случае необходимо будет иметь 130 злотых на каждый день пребывания и не менее 650 злотых в общей сложности.

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В настоящее время в Польше действует другая норма – 20 злотых в день, но не менее 100 злотых в общей сложности. В польском министерстве считают, что эти требования обеспечат средства на расходы, которые не покрываются заранее оплаченным проживанием в отеле или питанием.

Между тем студентам на первые два месяца запланированного пребывания необходимо иметь при себе 2020 злотых