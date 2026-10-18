Зовсім скоро лише закордонного паспорта буде недостатньо для того, аби подорожувати до Польщі – також прикордонники можуть попросити показати певну суму грошей, пише RMF24.

Як зміняться правила при в'їзді в Польщу?

Документ, що вже готують у Польщі, передбачає нові фінансові вимоги для студентів, туристів, а також інших категорій мандрівників. Згідно з цим проєктом, усі люди, що планують пробути в Польщі довше, ніж 4 дні, муситимуть підтвердити наявність певної суми грошей.

Вже зовсім скоро ця сума становитиме 1000 злотих – а зараз до країни ще можна потрапити, маючи всього 300 злотих. Потрібну суму можна буде підтвердити й в іноземній валюті. Втім, для кількох категорій людей все ж планують запровадити окремі правила, а саме для:

спортивних змагань;

молодіжних таборів;

організованих туристичних поїздок.

У такому випадку застосовуватимуться занижені пороги. Претендувати на них також люди, що заздалегідь оплатили перебування, приїздять до медичного чи санаторно-курортного закладу, або ж беруть участь у програмі сезонної роботи.

В такому випадку потрібно буде мати 130 злотих на кожен день перебування і принаймні 650 злотих загалом.

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Наразі в Польщі діє інша норма – 20 злотих на день, але не менш як 100 злотих загалом. У польському міністерстві вважають, що ці вимоги забезпечать кошти на витрати, яких не покривають заздалегідь оплачений готель чи харчування.

Тим часом студентам на перші два місяці запланованого перебування потрібно буде мати при собі 2020 злотих