Кто сможет получить разрешение на долгосрочное пребывание в Чехии: что надо знать украинцам

Украинцы, которые находятся в Чехии на основании временной защиты, в 2025 году могут податься на специальное разрешение на долгосрочное пребывание. Ключевым фактором для получения нового статуса является финансовая самодостаточность.

Правительство Чехии детализировало условия получения разрешения. Это постановление еще не приняли, однако текст уже опубликован. Об этом сообщает международный сервис TransferGo.

Смотрите также Кто из украинцев может оформить долгосрочное пребывание в Чехии и как это сделать

Основные условия для получения разрешения на долгосрочное пребывание

Первое условие для получения нового статуса – непрерывное проживание в Чехии на основе временной защиты не менее 2 лет по состоянию на 31 марта 2025 года.

То есть важно, чтобы человек непрерывно продолжал временную защиту с момента получения, а не делал новый. Относительно поездок за пределы Чехии, то они разрешены только на короткое время.

Также органы власти будут проверять, прекратил ли человек получать гуманитарную помощь от 1 июля 2024, и не имеет ли он судимости или долгов за социальное и медицинское страхование.

Кроме этого, нужно будет показать документ об обеспечении проживания на территории страны. К примеру, договор об аренде или документы на жилье, если оно собственное.

Для завершения процесса регистрации заявитель должен иметь действующий загранпаспорт. Дети в возрасте до 15 лет, которые подаются вместе с родителями, должны быть официально зачислены в чешские школы.

Финансовые требования

Чтобы получить специальное разрешение на долгосрочное пребывание в Чехии, украинцы должны получать достаточное количество средств согласно требованиям.

Финансовая независимость будет определяться за 2024 налоговый год.

Важны 2 показателя:

Годовой общий доход брутто. Без учета налогов заявитель должен зарабатывать не менее 440 000 CZK в год. Для понимания – это примерно 36 667 CZK в месяц. Если регистрируется семья, то сумма возрастает на 110 000 CZK за каждого члена семьи.

Без учета налогов заявитель должен зарабатывать не менее 440 000 CZK в год. Для понимания – это примерно 36 667 CZK в месяц. Если регистрируется семья, то сумма возрастает на 110 000 CZK за каждого члена семьи. Минимальный налоговый базис. Это сумма, с которой уплачиваются налоги. Индивидуальный налоговый базис должен составлять не менее 440 000 CZK, для семьи из двух человек – не менее 550 000 CZK. За каждого следующего члена семьи плюсуется еще 110 000 CZK.



Для получения разрешения на долгосрочное пребывание нужно иметь достаточный доход / Shutterstock

С предпринимателями, которые работают в Чехии, несколько сложнее. В постановлении указано, что они должны соответствовать условиям одного из трех налоговых режимов:

I группа (низкие доходы): 222 840 CZK;

II группа (средний уровень доходов): 336 600 CZK;

III группа (высокий уровень доходов): 514 800 CZK.

Однако совокупный годовой доход все равно должен соответствовать общему минимуму (440 000 CZK и 110 000 CZK за каждого дополнительного члена семьи). Впрочем, для достижения необходимого уровня может учитываться доход и других членов семьи.

Стоит отметить, что правительство Чехии еще не утвердило это постановление, поэтому некоторые условия еще могут измениться.

Однако власти неоднократно предупреждала о том, что для получения спецразрешения на долгосрочное пребывание будут важны стабильный доход и независимость от государственных социальных выплат. Поэтому вряд ли финансовые требования изменятся.

Выявить интерес для получения специального разрешения на долгосрочное пребывание можно будет онлайн через учетную запись пользователя на Информационном портале для иностранцев после завершения онлайн-регистрации на продление временной защиты, с 1 по 30 апреля 2025 года.

Предполагается, что регистрация для получения разрешения продлится с 1 сентября по 31 декабря 2025 года.

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Чехії. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.