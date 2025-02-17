Уряд Чехії деталізував умови отримання дозволу. Цю постанову ще не ухвалили, однак текст вже опублікований. Про це повідомляє міжнародний сервіс TransferGo.

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Основні умови для отримання дозволу на довгострокове перебування

Перша умова для отримання нового статусу – безперервне проживання у Чехії на основі тимчасового захисту щонайменше 2 роки станом на 31 березня 2025 року.

Тобто важливо, щоб людина безперервно продовжувала тимчасовий захист з моменту отримання, а не робила новий. Щодо поїздок за межі Чехії, то вони дозволені лише на короткий час.

Також органи влади перевірятимуть, чи припинила людина отримувати гуманітарну допомогу від 1 липня 2024 року, й чи не має вона судимості або боргів за соціальне та медичне страхування.

Крім цього, потрібно буде показати документ про забезпечення проживання на території країни. До прикладу, договір про оренду чи документи на житло, якщо воно власне.

Для завершення процесу реєстрації заявник повинен мати чинний закордонний паспорт. Діти у віці до 15 років, які подаються разом із батьками, повинні бути офіційно зараховані до чеських шкіл.

Фінансові вимоги

Щоб отримати спеціальний дозвіл на довгострокове перебування в Чехії, українці повинні отримувати достатню кількість коштів згідно з вимогами.

Фінансова незалежність визначатиметься за 2024 податковий рік.

Важливі 2 показники:

Річний загальний дохід брутто. Без урахування податків заявник повинен заробляти щонайменше 440 000 CZK на рік. Для розуміння – це приблизно 36 667 CZK на місяць. Якщо реєструється сім’я, то сума зростає на 110 000 CZK за кожного члена родини.

Без урахування податків заявник повинен заробляти щонайменше 440 000 CZK на рік. Для розуміння – це приблизно 36 667 CZK на місяць. Якщо реєструється сім’я, то сума зростає на 110 000 CZK за кожного члена родини. Мінімальний податковий базис. Це сума, з якої сплачуються податки. Індивідуальний податковий базис повинен становити не менше 440 000 CZK, для сім’ї з двох осіб – щонайменше 550 000 CZK. За кожного наступного члена родини плюсується ще 110 000 CZK.



Для отримання дозволу на довгострокове перебування потрібно мати достатній дохід / Shutterstock

З підприємцями, які працюють у Чехії, дещо складніше. У постанові вказано, що вони мають відповідати умовам одного з трьох податкових режимів:

I група (низькі доходи): 222 840 CZK;

II група (середній рівень доходів): 336 600 CZK;

III група (високий рівень доходів): 514 800 CZK.

Однак сукупний річний дохід все одно повинен відповідати загальному мінімуму (440 000 CZK та 110 000 CZK за кожного додаткового члена сім’ї). Втім, для досягнення необхідного рівня може враховуватися дохід й інших членів родини.

Варто зазначити, що уряд Чехії ще не затвердив цю постанову, тому деякі умови ще можуть змінитися.

Проте влада неодноразово попереджала про те, що для отримання спецдозволу на довгострокове перебування будуть важливі стабільний дохід та незалежність від державних соціальних виплат. Тому навряд фінансові вимоги зміняться.

Виявити інтерес для отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування можна буде онлайн через обліковий запис користувача на Інформаційному порталі для іноземців після завершення онлайн-реєстрації на продовження тимчасового захисту, з 1 по 30 квітня 2025 року.

Передбачається, що реєстрація для отримання дозволу триватиме з 1 вересня по 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Чехії. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.