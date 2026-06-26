Дания меняет правила для украинцев: у части мужчин могут аннулировать вид на жительство

Правительство Дании внесло в парламент законопроект, предусматривающий изменение правил предоставления временной защиты отдельным категориям граждан Украины. Документ может лишить украинских мужчин призывного возраста права на получение или продление вида на жительство, если они не подтвердят освобождение от военной службы.

Как сообщается на официальном сайте Иммиграционной службы Дании, соответствующий законопроект 25 июня представил министр по вопросам иммиграции и интеграции Дании Мортен Бедсков.

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Он предусматривает внесение изменений в специальный закон, регулирующий выдачу временных видов на жительство для перемещенных лиц из Украины.

Кого коснутся новые правила?

В случае принятия документа изменения коснутся украинских мужчин, на которых распространяются правила мобилизации. Речь идет о гражданах в возрасте от 23 до 60 лет. Согласно законопроекту, они смогут получить вид на жительство по специальной процедуре только после предоставления документального подтверждения освобождения от военной службы.

Для украинцев моложе 23 лет вид на жительство будет выдаваться только до достижения этого возраста. После 23 лет продлить его без соответствующего подтверждения будет невозможно.



Дания может прекратить предоставлять временную защиту украинским мужчинам призывного возраста / Фото Unsplash

Что будет с уже выданными разрешениями?

Новые правила планируется применять к заявлениям, поданным начиная с 25 июня 2026 года. Если решение по заявлению было принято до вступления закона в силу, оно будет рассматриваться в соответствии с действующими на тот момент нормами. В то же время Иммиграционная служба Дании будет проверять виды на жительство, выданные лицам, которые подали заявления после 25 июня, но получили документы еще до вступления закона в силу. В случае необходимости такие разрешения могут быть аннулированы, а заявители будут об этом уведомлены отдельно.

Важно! При этом изменения не коснутся украинцев, получивших вид на жительство в соответствии со специальным законом и подавших заявление до 25 июня 2026 года. Для них также не будет вводиться обязанность подтверждать освобождение от военной службы при продлении вида на жительство.

Что известно о временной защите для украинцев?

Европейская комиссия уже представила на рассмотрение Совета ЕС предложение продлить срок действия Директивы о временной защите до 2028 года. Однако в продление временной защиты будет внесено одно уточнение — она не будет предоставляться мужчинам призывного возраста.