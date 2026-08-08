Эти страны платят туристам за "хорошее поведение": что именно можно получить

В течение последних нескольких лет все больше городов вводят новые налоги и ограничения для путешественников, чтобы бороться с чрезмерным туризмом. Впрочем, несколько популярных мест решили пойти совсем другим путем – и, напротив, вознаграждают приезжающих.

В 2024 году Копенгаген запустил довольно необычную для того времени программу под названием CopenPay. Ее цель проста – поддерживать устойчивый туризм. Поэтому туристов, которые помогали в городских садах, собирали мусор и пользовались общественным транспортом, стали вознаграждать бесплатным прокатом велосипедов, экскурсиями на лодках и обедами, пишет Euronews.

Что еще действуют программы поддержки туристов?

После того как программа в Копенгагене оказалась очень успешной, несколько других европейских городов, таких как Бремен и Хельсинки, начали тестировать ту же схему.

С момента запуска CopenPay прошлым летом мы столкнулись с огромным интересом со стороны городов и туристических Рад из Европы, Азии и Северной Америки, которые хотят узнать больше о CopenPay и наших достижениях,

– заявил Серен Теген Петерсен, генеральный директор Wonderful Copenhagen.

Совсем недавно программу запустили также в Великобритании. В Национальном парке Эксмур существует инициатива "Плати с осторожностью" – за приезд на велосипеде или общественном транспорте, публикацию позитивных постов в соцсетях, фиксацию наблюдений за дикими животными и сбор мусора можно получить 20% скидки.

Несколько популярных горнолыжных курортов в Италии также вознаграждают туристов, прибывающих на экологически чистом общественном транспорте, значительными скидками. А вот во Франции туристам предоставляют скидки, если они остаются дольше, чем на 3 дня, с целью поддержки устойчивого туризма.

А если в Швейцарии вы решите путешествовать по стране на общественном транспорте, с проездным Swiss Travel Pass можно также получить доступ к более чем 500 музеям, а также 50% скидку на проезд на большинстве горных железных дорог.