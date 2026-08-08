2024 року Копенгаген запустив досить незвичну на той час програму під назвою CopenPay. Її мета проста – підтримувати сталий туризм. Тож туристам, що допомагали у міських садах, збирали сміття та користувалися громадським транспортом, почали нагороджувати безплатним прокатом велосипедів, екскурсіями на човнах та обідами, пише Euronews.

Де ще діють програми підтримки туристів?

Після того як програма у Копенгагені виявилася дуже успішною, кілька інших європейських міст, як-от Бремен та Гельсінкі почали випробовувати ту саму схему.

З моменту запуску CopenPay минулого літа ми зіткнулися з величезним інтересом з боку міст та туристичних рад з Європи, Азії та Північної Америки, які бажають дізнатися більше про CopenPay та наші досягнення,

– заявив Серен Теген Петерсен, генеральний директор Wonderful Copenhagen.

Зовсім нещодавно програму запустили також у Великій Британії. У Національному парку Ексмур існує ініціатива "Плати з обережністю" – за прибуття на велосипеді чи громадському транспорті, поширення позитивних постів у соцмережах, фіксацію спостережень за дикими тваринами та збір сміття можна отримати 20% знижки.

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Кілька популярних гірськолижних курортів в Італії також винагороджують туристів, що прибувають екологічно чистим громадським транспортом, значними знижками. А ось у Франції туристам дають знижки, якщо вони залишаються на довше, ніж на 3 дні, аби підтримувати сталий туризм.

А якщо у Швейцарії ви вирішите досліджувати країну на громадському транспорті, з проїзним квитком Swiss Travel Pass можна також отримати доступ до понад 500 музеїв, а також 50% знижки на проїзд у більшості гірських залізниць.