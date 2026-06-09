Немецкие власти готовятся к наплыву украинцев: что изменится в 2027 году

Германия может столкнуться с беспрецедентной волной заявлений на получение гражданства от украинцев. Уже весной 2027 года право на натурализацию могут получить сотни тысяч беженцев, прибывших в страну после начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные федеральных земель и местных органов власти.

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Сколько людей получили гражданство Германии?

Германия установила миграционный рекорд В 2025 году гражданство Германии получили около 310 тысяч иностранцев. Это самый высокий показатель за последние 25 лет. Сейчас больше всего новых немецких паспортов получают выходцы из Сирии и Турции.

В то же время муниципалитеты уже готовятся к возможному резкому увеличению количества заявлений от граждан Украины. По официальным данным, по состоянию на начало мая временную защиту в Германии имели около 1,27 миллиона украинцев.

Интересно! Ранее мы писали, что интерес украинцев к переезду в Германию заметно снизился. За последний год приток граждан Украины в ФРГ сократился примерно на 21% – после нескольких лет, когда страна была одним из главных направлений для украинских беженцев.

Почему именно 2027 год станет решающим?

Эксперты объясняют, что весной 2027 года могут совпасть сразу несколько важных факторов.

Во-первых, в марте 2027 года завершается срок действия действующего механизма временной защиты для украинских беженцев.

Во-вторых, украинцы, прибывшие в Германию в 2022 году, достигнут необходимого пятилетнего срока проживания, что открывает возможность для подачи документов на натурализацию.

Кроме того, после реформы законодательства, которая вступила в силу в 2024 году, Германия позволила иностранцам сохранять предыдущее гражданство. Это значительно повысило интерес к получению немецкого паспорта. Дополнительным фактором является то, что многие украинцы изначально получили право на трудоустройство и смогли интегрироваться в немецкое общество.



В Германии готовятся к "украинскому буму" на паспорта / Фото Unsplash

Все ли украинцы смогут получить паспорт?

Несмотря на оптимистичные прогнозы, право на натурализацию будут иметь не все. Для получения гражданства необходимо соответствовать ряду требований, в частности:

проживать в Германии установленный законом срок;

владеть немецким языком;

иметь стабильный источник дохода;

не зависеть от социальных выплат;

не иметь судимостей;

подтвердить знание основ правового и общественного устройства страны.

В некоторых федеральных землях уже заявили, что значительная часть украинцев потенциально соответствует этим критериям.

Важная деталь! В Немецкой ассоциации городов предупреждают, что массовая подача заявлений может привести к перегрузке государственных учреждений. Представители местной власти призывают федеральное правительство предоставить четкие разъяснения относительно порядка натурализации украинцев, чтобы муниципалитеты могли заранее подготовиться.