В Германии предлагают бесплатно жить в исторической башне, но есть интересное условие

В городе Бад-Вимпфен в Германии ищут нового смотрителя Голубой башни. Это историческое сооружение, построенное в 1170 году.

Нынешняя смотрительница знаменитой Голубой башни живет там с 1996 года и за это время даже успела вырастить в здании троих детей. Новому смотрителю предлагают бесплатное жилье площадью 53 квадратных метра, расположенное прямо внутри башни, сообщается на сайте города.

Что делает смотритель башни?

Голубая башня имеет высоту 58 метров и является символом города Бад-Вимпфен, а также частью бывшей императорской резиденции династии Штауфенов. Согласно условиям, новый смотритель должен будет постоянно проживать в сооружении, встречать туристов, продавать входные билеты и следить за состоянием исторического здания.

Часть средств от продажи билетов остается смотрителю. Башня открыта со вторника по воскресенье с 10:00 до 12:00, а также с 14:00 до 16:30. В это время смотритель обязательно должен находиться на месте.

Также новый работник получит жилье прямо в самой башне: квартира состоит из одной комнаты, кухни и санузла. Вот только для того, чтобы добраться до квартиры, нужно будет преодолеть 134 ступеньки, ведь в здании нет лифта.

Несмотря на то, что проживание в башне будет бесплатным, за коммунальные услуги все же придется платить самостоятельно.

От кандидата ожидают, что он будет в хорошей физической форме, будет доброжелательным, ответственным и заинтересованным в истории города. Нынешней же смотрительнице, Бланке Кнодель, уже 75 лет, и она живет в башне уже почти 30 лет, а последний рабочий день женщины запланирован на 10 января 2027 года. Нового смотрителя надеются найти уже к 1 марта.