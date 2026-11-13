У Німеччині пропонують безплатно жити в історичній вежі, але є цікава умова

Нинішня доглядачка відомої Блакитної вежі мешкає там з 1996 року та за цей час навіть встигла виростити у споруді трьох дітей. Новому доглядачеві пропонують безплатне житло площею 53 квадратні метри, що ховається просто всередині вежі, повідомляють на сайті міста.

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Що має робити доглядач вежі?

Блакитна вежа має висоту 58 метрів та є символом міста Бад-Вімпфен, а також частиною колишньої імператорської резиденції династії Штауфенів. Згідно з умовами, новий доглядач муситиме постійно мешкати у споруді, зустрічати туристів, продавати вхідні квитки та стежити за станом історичної будівлі.

Частина коштів від продажу квитків залишається доглядачеві. Працює вежа з вівторка до неділі з 10:00 до 12:00, а також з 14:00 до 16:30. У цей час доглядач обов'язково повинен бути на місці.

Також новий робітник отримає житло просто у самій вежі: квартира складається з однієї кімнати, кухні та санвузла. Ось тільки для того, аби дістатися помешкання, потрібно буде подолати 134 сходинки, адже у споруді немає ліфта.

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Попри те, що проживання у вежі буде безплатним, за комунальні послуги все ж доведеться платити самостійно.

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Від кандидата очікують, що він матиме гарну фізичну форму, буде доброзичливим, відповідальним та зацікавленим історією міста. Нинішній же доглядачці, Бланці Кнодель, вже 75 років, і вона живе у вежі вже майже 30 років, а останній робочий день жінки запланований на 10 січня 2027 року. Нового ж наглядача сподіваються знайти вже до 1 березня.