Не учатся и не работают: что происходит с молодежью в Германии

В Германии постоянно растет доля молодых людей, которые не учатся и не работают: на данный момент это каждый десятый человек в возрасте от 20 до 24 лет.

По данным Федерального статистического ведомства, число молодых немцев, которые ни учатся, ни работают, за 4 года выросло с 8,8% до 10%. Впрочем, несмотря на это, показатель в Германии по-прежнему ниже среднего по Евросоюзу, пишет DW.

Почему в Германии так много молодежи, которая не работает и не учится?

Для молодежи, не имеющей работы и не обучающейся, существует специальный международный термин – NEET (Not in Employment, Education or Training – "не занятые, не обучающиеся и не проходящие профессиональную подготовку").

Среди всех людей, которые в прошлом году не учились и не работали, женщин в Германии оказалось несколько больше, чем мужчин – 10,5% против 9,6%. В больших городах Германии проблема стоит несколько острее – доля незанятой молодежи там составляет целых 10,6%, тогда как в сельской местности – 7,9%.

В южных землях, считающихся экономически развитыми, как-то в Баварии и Баден-Вюртемберге, показатель самый низкий благодаря развитой промышленности и системе дуального профессионального образования: молодежь может одновременно учиться и работать.



В Германии больше незанятой молодежи / Фото Pexels

Что интересно, в целом в ЕС наблюдается совершенно противоположная ситуация: в небольших городах и поселках молодых людей, не занятых учебой и работой, больше, чем в больших городах – 15,4% и 11,5%.

Больше всего незанятых молодых людей в Румынии – там показатель составляет целых 22,8%, а также в Болгарии и Франции. Между тем самый низкий показатель NEET – в Нидерландах, Швеции и Чехии.

Однако стереотип о том, что молодежь просто ленится учиться или работать, не соответствует действительности – большинство молодых людей приводят веские причины своей незанятости. Согласно данным, примерно 18% всех неработающих назвали причиной психологические трудности или хронические заболевания. Еще 20% вынуждены ухаживать за маленькими детьми или другими членами семьи, 25% отметили, что находятся в активном поиске работы, но не могут устроиться из-за нехватки вакансий или опыта.

Небольшая часть участников – примерно 4% – на момент исследования просто ждали начала семестра в вузе, ответа работодателя или подтверждения места для профессионального обучения.

В целом же исследование показывает тенденцию, что все больше молодежи не может плавно перейти от школы к профессиональному обучению или трудоустройству. И многие эксперты считают это тревожным сигналом.