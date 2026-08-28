За даними Федерального статистичного відомства, кількість молодих німців, що не навчаються та не працюють, за 4 роки зросла з 8,8% до 10%. Втім, попри це, Німеччина все ще має нижчий показник, ніж середній по Євросоюзу, пише DW.

Чому у Німеччині багато молоді безробітна та не навчається?

Для молоді, що не має роботи та не навчається, існує спеціальний міжнародний термін – NEET (Not in Employment, Education or Training - "не зайняті, не навчаються та не здійснюють професійну підготовку").

Серед усіх людей, що торік не навчалися й не працювали, жінок у Німеччині виявилося дещо більше, ніж чоловіків – 10,5% проти 9,6%. У великих містах Німеччини проблема дещо гостріша – частка незайнятої молоді там становить аж 10,6%, тоді як у сільській місцевості – 7,9%.

У південних землях, що вважаються економічно розвиненими, як-от у Баварії та Баден-Вюртемберзі, показник найнижчий через сильну промисловість та систему дуальної професійної освіти: молодь може навчатися і працювати водночас.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



У Німеччині більше молоді незайнята / Фото Pexels

Що цікаво, загалом в ЄС спостерігається зовсім протилежна ситуація: у невеликих містах та селищах молоді, що не зайнята навчанням та роботою, більше, ніж у великих містах – 15,4% та 11,5%.

Найбільше незайнятих молодих людей у Румунії – там показник становить аж 22,8%, у Болгарії та Франції. Тим часом найменший показник NEET у Нідерландах, Швеції та Чехії.

Але стереотип про те, що молодь просто лінується вчитися чи працювати не відповідає дійсності – більшість молодих людей наводять вагомі причини своєї незайнятості. Згідно з даними, приблизно 18% від усіх непрацевлаштованих назвали причиною психологічні труднощі чи хронічні захворювання. Ще 20% мають доглядати за маленькими дітьми чи іншими членами родини, 25% зазначили, що перебувають в активному пошуку роботи, але не можуть влаштуватися через брак вакансій чи досвіду.

Невелика частина учасників – приблизно 4% – на час дослідження просто чекали на початок семестру у ВНЗ, на відповідь роботодавця чи підтвердження місця для професійного навчання.

Загалом же дослідження показує тенденцію, що все більше молоді не може плавно перейти від школи до професійного навчання чи працевлаштування. І багато експертів вважають це тривожним сигналом.