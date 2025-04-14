Впервые в истории: в Японии на 3D-принтере напечатали настоящую железнодорожную станцию

Япония построила первую железнодорожную станцию с помощью 3D-принтера. Ее напечатали всего за 6 часов.

Новую железнодорожную станцию построили в сельской местности Арида, к югу от Осаки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Independent.

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Что известно о первой 3D-станции

Это первый случай в истории, когда с помощью 3D-принтера изготовили железнодорожную станцию. Блоки к ней напечатали за 6 часов. А здание собрали всего за ночь – между отправлением последнего поезда и прибытием первого следующего утра.

Зато традиционное строительство длилось бы 2 месяца, и стоило бы вдвое дороже.

Готовая конструкция имеет высоту 2,6 метра, а ее площадь – 30 квадратных метров. Здание является сейсмостойким, поэтому не боится землетрясений.



Новая железнодорожная станция в Ариде / Скриншот с видео

Еще осталось установить билетные автоматы и устройства для считывания карточек. Поэтому ожидается, что она начнет функционировать в июле 2025 года

После завершения внутренней отделки сооружения старую деревянную станцию, которая прослужила более 75 лет, снесут.

К слову, ранее мы сообщали о том, что в Японии сделают платный подъем на гору Фудзи.