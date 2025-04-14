Впервые в истории: в Японии на 3D-принтере напечатали настоящую железнодорожную станцию
- Япония построила первую железнодорожную станцию с помощью 3D-принтера в сельской местности Арида, к югу от Осаки.
- Конструкцию напечатали за 6 часов и собрали за ночь, что значительно быстрее и дешевле традиционного метода.
Япония построила первую железнодорожную станцию с помощью 3D-принтера. Ее напечатали всего за 6 часов.
Новую железнодорожную станцию построили в сельской местности Арида, к югу от Осаки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Independent.
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Что известно о первой 3D-станции
Это первый случай в истории, когда с помощью 3D-принтера изготовили железнодорожную станцию. Блоки к ней напечатали за 6 часов. А здание собрали всего за ночь – между отправлением последнего поезда и прибытием первого следующего утра.
Зато традиционное строительство длилось бы 2 месяца, и стоило бы вдвое дороже.
Готовая конструкция имеет высоту 2,6 метра, а ее площадь – 30 квадратных метров. Здание является сейсмостойким, поэтому не боится землетрясений.
Новая железнодорожная станция в Ариде / Скриншот с видео
Еще осталось установить билетные автоматы и устройства для считывания карточек. Поэтому ожидается, что она начнет функционировать в июле 2025 года
После завершения внутренней отделки сооружения старую деревянную станцию, которая прослужила более 75 лет, снесут.
К слову, ранее мы сообщали о том, что в Японии сделают платный подъем на гору Фудзи.