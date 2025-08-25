Самая высокая плотность туристов в мире: 5 мест, которых лучше избегать в 2025 году
- Пхукет, Париж, Барселона, Майами и Флоренция имеют высокую плотность туристов, что может испортить опыт путешествия.
- Эти города привлекают огромное количество посетителей, что превышает количество местного населения, особенно в пик туристического сезона.
- Даже в исторических местах, таких как Париж и Барселона, туристы могут сталкиваться с большими толпами, что мешает насладиться достопримечательностями.
У каждого человека, вероятно, есть перечень мест, которые он мечтает посетить. Но если вы хотите спокойной и расслабленной поездки, лучше избегать нескольких городов, которые прямо-таки кишат туристами.
Наплыв туристов в некоторых местах приводит к тому, что они теряют свой шарм и красоту, из-за которых – иронично – туристы туда и едут, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. И для того, чтобы не превратить свой желанный отпуск в кошмар, лучше в этом году избегать нескольких туристических точек.
Пхукет
Этот город на юге Таиланда известен прекрасными пляжами, атмосферой вечеринок и развлечений для туристов – а также огромным их количеством. Пхукет – это город, где на квадратный километр приходится 840 тысяч туристов – а это огромное количество, учитывая то, что его население составляет всего 70 тысяч.
Париж
В столице Франции на квадратный километр приходится 166,6 тысяч туристов. Несмотря на то, что она совсем не такая высокая, как в Пхукете или даже в Паттайе – еще одном таиландском городе, в Париже все еще можно увидеть очень много туристов.
Даже несмотря на то, что французский город может предложить более 10 тысяч исторических памятников, практически возле каждой из них вам придется столкнуться с огромным количеством туристов.
Париж заполнен туристами / Фото Pexels
Барселона
Испанский город ежегодно наполняют тысячи туристов – в частности 65 тысяч на квадратный километр. Август – это время, когда посетителям вряд ли удастся спокойно насладиться пляжами, или историческими памятниками.
Майами
Пляжи Майами привлекают 56 тысяч туристов на квадратный километр. Средняя температура составляет 28 градусов летом – и это практически идеальное тепло для того, чтобы загорать у океана или прогуливаться.
Флоренция
Итальянские города также заполнены туристами, и особенно летом. Поэтому если вы хотите посетить страну, возможно, лучше поискать другие города, где будет меньше посетителей.
