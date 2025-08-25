У каждого человека, вероятно, есть перечень мест, которые он мечтает посетить. Но если вы хотите спокойной и расслабленной поездки, лучше избегать нескольких городов, которые прямо-таки кишат туристами.

Наплыв туристов в некоторых местах приводит к тому, что они теряют свой шарм и красоту, из-за которых – иронично – туристы туда и едут, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. И для того, чтобы не превратить свой желанный отпуск в кошмар, лучше в этом году избегать нескольких туристических точек.

Пхукет

Этот город на юге Таиланда известен прекрасными пляжами, атмосферой вечеринок и развлечений для туристов – а также огромным их количеством. Пхукет – это город, где на квадратный километр приходится 840 тысяч туристов – а это огромное количество, учитывая то, что его население составляет всего 70 тысяч.

Париж

В столице Франции на квадратный километр приходится 166,6 тысяч туристов. Несмотря на то, что она совсем не такая высокая, как в Пхукете или даже в Паттайе – еще одном таиландском городе, в Париже все еще можно увидеть очень много туристов.

Даже несмотря на то, что французский город может предложить более 10 тысяч исторических памятников, практически возле каждой из них вам придется столкнуться с огромным количеством туристов.



Париж заполнен туристами / Фото Pexels

Барселона

Испанский город ежегодно наполняют тысячи туристов – в частности 65 тысяч на квадратный километр. Август – это время, когда посетителям вряд ли удастся спокойно насладиться пляжами, или историческими памятниками.

Майами

Пляжи Майами привлекают 56 тысяч туристов на квадратный километр. Средняя температура составляет 28 градусов летом – и это практически идеальное тепло для того, чтобы загорать у океана или прогуливаться.

Флоренция

Итальянские города также заполнены туристами, и особенно летом. Поэтому если вы хотите посетить страну, возможно, лучше поискать другие города, где будет меньше посетителей.

