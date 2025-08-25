У кожної людини, певно, є перелік місць, які вона мріє відвідати. Та якщо ви хочете спокійної та розслабленої поїздки, краще уникати кількох міст, що прямо-таки кишать туристами.

Наплив туристів у деяких місцях призводить до того, що вони втрачають свій шарм та красу, через які – іронічно – туристи туди й їдуть, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. І для того, аби не перетворити свою омріяну відпустку на кошмар, краще цьогоріч уникати кількох туристичних точок.

Пхукет

Це місто на півдні Таїланду відоме прекрасними пляжами, атмосферою вечірок та розваг для туристів – а також величезною їх кількістю. Пхукет – це місто, де на квадратний кілометр припадає 840 тисяч туристів – а це величезна кількість, враховуючи те, що його населення складає всього 70 тисяч.

Париж

У столиці Франції на квадратний кілометр припадає 166,6 тисячі туристів. Попри те, що вона зовсім не така висока, як у Пхукеті чи навіть у Паттайї – ще одному таїландському місті, у Парижі все ще можна побачити дуже багато туристів.

Навіть попри те, що французьке місто може запропонувати понад 10 тисяч історичних пам'яток, практично біля кожної з них вам доведеться зіштовхнутися з величезною кількістю туристів.



Париж заповнений туристами / Фото Pexels

Барселона

Іспанське місто щороку наповнюють тисячі туристів – зокрема 65 тисяч на квадратний кілометр. Серпень – це час, коли відвідувачам навряд чи вдасться спокійно насолодитися пляжами, чи історичними пам'ятками.

Маямі

Пляжі Маямі приваблюють 56 тисяч туристів на квадратний кілометр. Середня температура складає 28 градусів влітку – і це практично ідеальне тепло для того, аби засмагати біля океану чи прогулюватися.

Флоренція

Італійські міста також заповнені туристами, і особливо влітку. Тож якщо ви хочете відвідати країну, можливо, краще пошукати інші міста, де буде менше відвідувачів.

