Хуже всего – это когда желанный отпуск оборачивается горьким опытом из-за нескольких досадных ошибок, пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Интересно "Иногда до нездоровых пределов": украинка рассказала, к чему не может приспособиться в Германии

Туристка рассказала об ошибках во время поездки в Италию

Джои Хадден, туристический репортер, поделилась, что делает ошибки каждый раз, когда посещает новое место – и первый визит в Италию не стал исключением.

Я никогда не представлял, что пожалею об экскурсии в Колизей в Риме. Я и не думал, что так разочаруюсь, проведя одну ночь в Милане, – рассказала она.

Поэтому вот несколько ошибок, которые точно не стоит повторять

Слишком много городов

Первой ошибкой туристки стало втиснуть три города на шестидневную поездку – и поэтому путешествие казалось перегонами: не успела девушка насладиться Венецией, как уже нужно было отправиться в Рим, а оттуда – садиться на поезд в Милан.

Путешествие в октябре

Джои думала, что посещение Италии в октябре, а не летом, поможет ей избежать толп туристов – впрочем, она ошибалась. В Венеции и Риме на пешеходных улицах образовывались настоящие пробки, мосты все еще были переполнены туристами, а Колизей пришлось рассматривать сквозь экраны телефонов людей, стоявших перед ней.

Она решила, что во время следующего посещения Италии поедет зимой.

Бронирование жилья за пределами города

В Венеции репортер забронировала место в замке, который располагался за пределами города. Впрочем, это стало ошибкой.

Хотя мое пребывание было замечательным и выгодным за такую цену, я пожалела, узнав, что однодневные туристы могут ухудшить ситуацию с чрезмерным туризмом в таких местах, как Венеция. Они увеличивают толпу, не тратя средств на проживание. Не проведя ночь в самом городе, я не сделала достаточного вклада в местную экономику, – поделилась она.

Отсутствие исследования перед поездкой

Репортер ошибалась, когда думала, что ее чувство вежливости может ей хорошо послужить в путешествии. Впрочем, перед поездкой всегда следует изучать местные правила – в некоторых случаях говорится даже не о вежливости, а о возможном штрафе: в случае с Джои именно так и произошло, когда она села на ступеньки у венецианского источника.

К слову, ранее мы рассказывали, в какой стране можно получить штраф за вывешивание одежды на балкон.

Слишком много планов

Жесткий график во время поездки с одной стороны может гарантировать, что вы ничего не пропустите. Но с другой, он совсем не оставляет пространства на исследование нового города и страны, и может испортить впечатления от путешествия.

Когда я приехал в Милан, я отложил планы и пошел гулять по городу в надежде открыть что-то для себя. Это окупилось. Я наткнулась на замок XV века, который никогда не видела в социальных сетях - Кастелло Сфорцеско. Пройдя сквозь ворота, я почувствовала себя будто в сказке,

– поделилась репортерша.