Кому платят больше всего: отрасли Польши, где украинцы зарабатывают рекордные суммы

Заработные платы украинцев в Польше продолжают расти вместе с общей динамикой польской экономики. Независимо от должности или сферы занятости, доходы украинцев за рубежом увеличиваются темпами, сопоставимыми с повышением зарплат на местном рынке труда.

О ситуации на польском рынке труда рассказала вице-президент международной компании по трудоустройству Gremi Personal Галина Кириченко в комментарии РБК-Украина.

По итогам девяти месяцев 2025 года средняя заработная плата в бизнес-секторе Польши выросла более чем на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре она составляла 8 750 злотых брутто, что по текущему курсу превышает 100 тысяч гривен.

Где зарплаты растут быстрее всего?

Самые высокие темпы повышения оплаты труда зафиксировали в промышленных отраслях, которые требуют технических специалистов и квалифицированной рабочей силы. Речь идет прежде всего о:

производстве компьютеров и электроники;

пищевой промышленности;

производстве транспортного оборудования, включая военную технику;

машиностроении и автомобильной отрасли;

мебельной промышленности.

Рост зарплат в этих секторах происходит на фоне постепенного сокращения занятости в промышленности, что заставляет работодателей удерживать работников более высокими окладами.

Стабильно высокие зарплаты в логистике / Фото Unsplash

Где зарплата стабильно высокая?

В то же время в сфере логистики, где традиционно занята значительная часть украинцев, темпы роста зарплат были несколько ниже. Несмотря на это, логистика и в дальнейшем остается одним из самых высокооплачиваемых секторов польской экономики.

Средняя заработная плата в этой области в сентябре 2025 года составила 9 029 злотых брутто, что почти равно уровню машиностроения – 9 195 злотых. Это делает логистику привлекательной для украинских работников, которые ищут стабильный доход без обязательной высокой специализации.

Сколько реально зарабатывают официанты в Польше?

Как отмечает Новини.LIVE, средняя зарплата официанта в Польше в январе 2026 года составляет 900 долларов в месяц, что на 3% больше, чем годом ранее. Зарплаты варьируются от 600 до 1 200 долларов в месяц, в зависимости от региона, заведения и количества отработанных часов.

Где украинцам легче всего устроиться на работу?

Ранее мы писали, что наиболее благоприятная ситуация для украинцев пока сохраняется в сферах с более низкими требованиями к формальной квалификации и высокой долей физического труда. Прежде всего речь идет о логистике, которая демонстрирует динамичный рост занятости.