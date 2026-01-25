Про ситуацію на польському ринку праці розповіла віце-президент міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Галина Кіріченко у коментарі РБК-України.

За підсумками дев'яти місяців 2025 року середня заробітна плата у бізнес-секторі Польщі зросла більш ніж на 8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У вересні вона становила 8 750 злотих брутто, що за поточним курсом перевищує 100 тисяч гривень.

Де зарплати зростають найшвидше?

Найвищі темпи підвищення оплати праці зафіксували у промислових галузях, які потребують технічних спеціалістів і кваліфікованої робочої сили. Йдеться насамперед про:

виробництво комп'ютерів та електроніки;

харчову промисловість;

виробництво транспортного обладнання, включно з військовою технікою;

машинобудування та автомобільну галузь;

меблеву промисловість.

Зростання зарплат у цих секторах відбувається на тлі поступового скорочення зайнятості у промисловості, що змушує роботодавців утримувати працівників вищими окладами.

Стабільно високі зарплати у логістиці / Фото Unsplash

Де зарплата стабільно висока?

Водночас у сфері логістики, де традиційно зайнята значна частина українців, темпи зростання зарплат були дещо нижчими. Попри це, логістика й надалі залишається одним із найкраще оплачуваних секторів польської економіки.

Середня заробітна плата у цій галузі у вересні 2025 року склала 9 029 злотих брутто, що майже дорівнює рівню машинобудування – 9 195 злотих. Це робить логістику привабливою для українських працівників, які шукають стабільний дохід без обов'язкової високої спеціалізації.

Скільки реально заробляють офіціанти у Польщі?

Як зазначає Новини.LIVE, середня зарплата офіціанта в Польщі у січні 2026 року становить 900 доларів на місяць, що на 3% більше, ніж роком раніше. Зарплати варіюються від 600 до 1 200 доларів на місяць, залежно від регіону, закладу та кількості відпрацьованих годин.

Де українцям найлегше влаштуватися на роботу?

Раніше ми писали, що найбільш сприятлива ситуація для українців наразі зберігається у сферах із нижчими вимогами до формальної кваліфікації та високою часткою фізичної праці. Насамперед йдеться про логістику, яка демонструє найдинамічніше зростання зайнятості.