Про ситуацію на польському ринку праці розповіла віце-президент міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Галина Кіріченко у коментарі РБК-України.
За підсумками дев'яти місяців 2025 року середня заробітна плата у бізнес-секторі Польщі зросла більш ніж на 8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У вересні вона становила 8 750 злотих брутто, що за поточним курсом перевищує 100 тисяч гривень.
Де зарплати зростають найшвидше?
Найвищі темпи підвищення оплати праці зафіксували у промислових галузях, які потребують технічних спеціалістів і кваліфікованої робочої сили. Йдеться насамперед про:
- виробництво комп'ютерів та електроніки;
- харчову промисловість;
- виробництво транспортного обладнання, включно з військовою технікою;
- машинобудування та автомобільну галузь;
- меблеву промисловість.
Зростання зарплат у цих секторах відбувається на тлі поступового скорочення зайнятості у промисловості, що змушує роботодавців утримувати працівників вищими окладами.
Стабільно високі зарплати у логістиці / Фото Unsplash
Де зарплата стабільно висока?
Водночас у сфері логістики, де традиційно зайнята значна частина українців, темпи зростання зарплат були дещо нижчими. Попри це, логістика й надалі залишається одним із найкраще оплачуваних секторів польської економіки.
Середня заробітна плата у цій галузі у вересні 2025 року склала 9 029 злотих брутто, що майже дорівнює рівню машинобудування – 9 195 злотих. Це робить логістику привабливою для українських працівників, які шукають стабільний дохід без обов'язкової високої спеціалізації.
Скільки реально заробляють офіціанти у Польщі?
Як зазначає Новини.LIVE, середня зарплата офіціанта в Польщі у січні 2026 року становить 900 доларів на місяць, що на 3% більше, ніж роком раніше. Зарплати варіюються від 600 до 1 200 доларів на місяць, залежно від регіону, закладу та кількості відпрацьованих годин.
Де українцям найлегше влаштуватися на роботу?
Раніше ми писали, що найбільш сприятлива ситуація для українців наразі зберігається у сферах із нижчими вимогами до формальної кваліфікації та високою часткою фізичної праці. Насамперед йдеться про логістику, яка демонструє найдинамічніше зростання зайнятості.