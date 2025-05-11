Азия, США и даже Европа: где в мире есть смертная казнь

В более чем 50 странах мира до сих пор существует смертная казнь. Но в 2024 году только 15 из них осуществили казни, по крайней мере о которых известно.

В некоторых странах статистика смертной казни является закрытой, поэтому точное количество казней – неизвестно. Об этом пишет 24 Канал.

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Где до сих пор применяют смертную казнь

Смертную казнь до сих пор применяют в Африке, Азии, Америке и даже в Европе.

Так, единственной страной в Европе, где все еще применяют смертную казнь, является Беларусь. Европейский союз неоднократно призывал Лукашенко отменить ее, однако тщетно.

В 2024 году наибольшее количество казней осуществили:

Китай – точное количество неизвестно, но оценивается в тысячи.

Иран – по крайней мере 972 казни, что составляет 64% от всех известных казней в мире.

Саудовская Аравия – 345 казней, вдвое больше, чем в 2023 году.

Ирак – по крайней мере 63 казни, что вчетверо больше, чем в предыдущем году.

Йемен – точное количество неизвестно, но страна входит в 5 лидеров по количеству казней.

США – 25 казней, преимущественно в штатах Техас, Оклахома, Миссури и Алабама.

Также смертная казнь остается действующей в: Египте, Сомали, Нигерии, Южном Судане, Сингапуре, Пакистане, Бангладеше, Вьетнаме, Северной Корее, Японии, а также в Беларуси.

Следует заметить, что страны, как Китай, КНДР и Вьетнам не обнародуют информацию о казнях. Однако известно, что там это распространенная практика.