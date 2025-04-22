До 34 лет у мамы: где в Европе молодежь дольше всего живет с родителями

В Европе значительная часть молодых людей в возрасте до 34 лет предпочитает оставаться жить с родителями. И на это есть несколько причин.

В том, что молодежь остается в родительском доме, виновата не только высокая стоимость жилья. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь "Зеркало недели".

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Где молодежь дольше всего живет с родителями

В Европе молодые люди до 34 лет дольше всего живут с родителями в странах Южной и Восточной Европы. Прежде всего лидируют такие страны:

Черногория – 69% молодых людей до 34 лет живут с родителями; Албания – 66%; Хорватия – 64%; Словакия – 57%; Сербия – 55%; Греция – 54%; Польша – 53%; Италия – 50%.

А вот в Северной Европе молодые люди съезжают значительно раньше. Самые низкие показатели проживания с родителями в: Финляндии (4%), Норвегии (7%) и Швеции (8%).

В среднем молодежь перебирается в отдельное жилье уже в 21 год.



В каких странах Европы молодежь чаще всего живет с родителями / Reddit

Почему молодежь живет с родителями

Первой причиной этого явления являются экономические трудности. Особенно в Южной и Восточной Европе высокая безработица среди молодежи, что затрудняет самостоятельное проживание.

Из этого следует еще одна проблема – высокая стоимость жилья и аренды, которая делает невозможным быстрое приобретение или аренду собственного жилья.

Есть еще один дополнительный фактор в виде социально-культурных особенностей, ведь в странах Южной Европы традиционно принято оставаться в родительском доме дольше.

Кроме этого, эксперты обратили внимание на особенность этого поколения, которое называют "Поколение Нет-нет" (NEETS).

Справка. Этот термин обозначает молодых людей 18 – 34 года, которые не учатся и не работают, что увеличивает зависимость от родителей.

Также в Восточной Европе и странах с экономическими кризисами молодежь, которая работает, часто пытается экономить, живя с родителями.

К слову, ранее мы писали о странах, где труднее всего снять хорошее жилье. Преимущественно это также государства в Восточной Европе.