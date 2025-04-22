До 34 лет у мамы: где в Европе молодежь дольше всего живет с родителями
- В странах Южной и Восточной Европы молодежь до 34 лет дольше всего живет с родителями из-за экономических проблем, высокой стоимости жилья и культурных традиций.
В Северной Европе молодежь раньше покидает родительские дома, в частности в Финляндии, Норвегии и Швеции.
В Европе значительная часть молодых людей в возрасте до 34 лет предпочитает оставаться жить с родителями. И на это есть несколько причин.
В том, что молодежь остается в родительском доме, виновата не только высокая стоимость жилья. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь "Зеркало недели".
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Где молодежь дольше всего живет с родителями
В Европе молодые люди до 34 лет дольше всего живут с родителями в странах Южной и Восточной Европы. Прежде всего лидируют такие страны:
- Черногория – 69% молодых людей до 34 лет живут с родителями;
- Албания – 66%;
- Хорватия – 64%;
- Словакия – 57%;
- Сербия – 55%;
- Греция – 54%;
- Польша – 53%;
- Италия – 50%.
А вот в Северной Европе молодые люди съезжают значительно раньше. Самые низкие показатели проживания с родителями в: Финляндии (4%), Норвегии (7%) и Швеции (8%).
В среднем молодежь перебирается в отдельное жилье уже в 21 год.
В каких странах Европы молодежь чаще всего живет с родителями / Reddit
Почему молодежь живет с родителями
Первой причиной этого явления являются экономические трудности. Особенно в Южной и Восточной Европе высокая безработица среди молодежи, что затрудняет самостоятельное проживание.
Из этого следует еще одна проблема – высокая стоимость жилья и аренды, которая делает невозможным быстрое приобретение или аренду собственного жилья.
Есть еще один дополнительный фактор в виде социально-культурных особенностей, ведь в странах Южной Европы традиционно принято оставаться в родительском доме дольше.
Кроме этого, эксперты обратили внимание на особенность этого поколения, которое называют "Поколение Нет-нет" (NEETS).
Справка. Этот термин обозначает молодых людей 18 – 34 года, которые не учатся и не работают, что увеличивает зависимость от родителей.
Также в Восточной Европе и странах с экономическими кризисами молодежь, которая работает, часто пытается экономить, живя с родителями.
К слову, ранее мы писали о странах, где труднее всего снять хорошее жилье. Преимущественно это также государства в Восточной Европе.