У тому, що молодь залишається у батьківському домі, винна не лише висока вартість житла. Про це пише 24 Канал, посилаючись "Дзеркало тижня".

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Де молодь найдовше живе з батьками

У Європі молоді люди до 34 років найдовше живуть із батьками у країнах Південної та Східної Європи. Насамперед лідирують такі країни:

Чорногорія – 69% молодих людей до 34 років живуть з батьками; Албанія – 66%; Хорватія – 64%; Словаччина – 57%; Сербія – 55%; Греція – 54%; Польща – 53%; Італія – 50%.

А ось у Північній Європі молоді люди з'їжджають значно раніше. Найнижчі показники проживання з батьками у: Фінляндії (4%), Норвегії (7%) та Швеції (8%).

В середньому молодь перебирається в окреме житло вже у 21 рік.



У яких країнах Європи молодь найчастіше живе з батьками / Reddit

Чому молодь живе з батьками

Першою причиною цього явища є економічні труднощі. Особливо у Південній та Східній Європі високе безробіття серед молоді, що ускладнює самостійне проживання.

З цього випливає ще одна проблема – висока вартість житла та оренди, яка унеможливлює швидке придбання або оренду власного житла.

Є ще один додатковий фактор у вигляді соціально-культурних особливостей, адже у країнах Південної Європи традиційно заведено залишатися в батьківському будинку довше.

Крім цього, експерти звернули увагу на особливість цього покоління, яке називають "Покоління Ні-ні" (NEETS).

Довідка. Цей термін позначає молодих людей 18 – 34 роки, які не вчаться та не працюють, що збільшує залежність від батьків.

Також у Східній Європі та країнах з економічними кризами молодь, яка працює, часто намагається заощаджувати, живучи з батьками.

До слова, раніше ми писали про країни, де найважче винайняти хороше житло. Переважно це також держави у Східній Європі.