Сейчас самое большое население в Индии. Она обогнала Китай еще в 2023 году. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему в Индии активно растет население

Индия – очень большая страна, которая занимает 7 место по размеру в мире. Кроме этого, там достаточно комфортный климат для жизни.

Традиционно индийские семьи имели много детей. Во многих регионах до сих пор считается, что чем больше детей, тем больше поддержки в старости.

Кроме этого, за последние полвека медицина в Индии значительно улучшилась, поэтому уровень детской смертности снизился, а продолжительность жизни повысилась.

Также многие люди переезжают в города. И крупные города, как Дели, Мумбаи или Бенгалуру, постоянно расширяются.



Индия – самая населенная страна мира / Pexels

Конечно, перенаселенность страны имеет свои минусы, как вот: перегрузка мегаполисов, увеличение загрязненности воздуха, нехватка воды и проблемы с равным доступом к медицине.

Но Индия постепенно реформируется, удачно используя "демографическое окно возможностей", ведь чем больше молодых людей – тем больше потенциальной рабочей силы.

В частности страна активно развивает сектора ІТ, услуг и промышленности. Бенгалуру, например, называют "индийской Кремниевой долиной".

А для того, чтобы притормозить активный рост населения, правительства внедряют программы по информированию о планировании семьи, контрацепции и образовании женщин.