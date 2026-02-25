Корпоратив мечты: в Китае сотрудникам высыпали 26 миллионов долларов наличными в Китае

Невероятный корпоратив состоялся в Китае. Там во время празднования Китайского Нового года компания Henan Kuangshan Crane буквально засыпала своих работников деньгами.

О корпоративной мечте рассказало издание South China Morning Post.

Что известно о курьезе?

На длинных столах разложили около 26 миллионов долларов наличными, которые могли забрать более 7 тысяч сотрудников. Условие было только одно – брать купюры исключительно руками и вынести столько, сколько сможешь вынести самостоятельно. Без пакетов, чемоданов или помощи коллег.

Работники по очереди подходили к столам и собирали наличные, сколько позволяли физические возможности. Руководитель компании объяснил, что таким образом хотел поддержать команду накануне праздников.



Люди могли брать деньги исключительно руками / Фото South China Morning Post

По его словам, многие сотрудники имеют кредиты или финансовые трудности, а дополнительные средства помогут им увереннее чувствовать себя в новом году. В соцсетях руководителя уже окрестили "самым щедрым начальником", а видео с мероприятия набрали миллионы просмотров.

Пользователи пишут, что это "корпоратив мечты" и пример того, как бизнес может делиться прибылью с работниками. Подобные бонусы в крупных китайских компаниях не редкость, однако столь масштабная раздача наличных стала настоящей сенсацией.

Интересно! Как пишет Ceic Data, средний доход в провинции Хэнань – около 84 156 юаней в год (11 526 доалров). А месячная средняя зарплата в Китае в целом оценивается примерно 800 долларов.

