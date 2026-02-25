Корпоратив мрії: у Китаї співробітникам висипали 26 мільйонів доларів готівкою

Неймовірний корпоратив відбувся у Китаї. Там під час святкування Китайського Нового року компанія Henan Kuangshan Crane буквально засипала своїх працівників грошима.

Про корпоратив мрії розповіло видання South China Morning Post.

Дивіться також У Польщі українку не пустили в літак через невдалий жарт: що вона утнула

Що відомо про курйоз?

На довжелезних столах розклали близько 26 мільйонів доларів готівкою, які могли забрати понад 7 тисяч співробітників. Умова була лише одна – брати купюри виключно руками та винести стільки, скільки зможеш самостійно. Без пакетів, валіз чи допомоги колег.

Працівники по черзі підходили до столів і збирали готівку, скільки дозволяли фізичні можливості. Керівник компанії пояснив, що таким чином хотів підтримати команду напередодні свят.



Люди могли брати гроші виключно руками / Фото South China Morning Post

За його словами, багато співробітників мають кредити або фінансові труднощі, а додаткові кошти допоможуть їм впевненіше почуватися у новому році. У соцмережах керівника вже охрестили "найщедрішим начальником", а відео із заходу набрали мільйони переглядів.

Користувачі пишуть, що це "корпоратив мрії" та приклад того, як бізнес може ділитися прибутком із працівниками. Подібні бонуси у великих китайських компаніях не рідкість, однак настільки масштабна роздача готівки стала справжньою сенсацією.

Цікаво! Як пише Ceic Data, середній дохід у провінції Хенань – близько 84 156 юаней на рік (11 526 доалрів). А місячна середня зарплата в Китаї загалом оцінюється приблизно 800 доларів.

Раніше ми писали, що у китайському селі сталося відключення електроенергії через те, що фермер намагався перевезти свиню дроном, і вона заплуталася у високовольтній лінії. Фермер може отримати адміністративне покарання за використання дрона у безпольотній зоні та перевантаження, а село залишилося без електрики на 10 годин.